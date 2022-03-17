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Одесситы со слезами сажают семьи в переполненные поезда
Из-за войны Украину покинули уже более 3 млн мирных жителей. Цифра продолжает расти. На вокзалах Одессы очереди. Многие пытаются добраться до Польши. Среди беженцев в основном женщины и дети. Не сдерживая слез, мужчины провожают свои семьи. #Одесса #Украина #trtнарусском #вокзал #эвакуация #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Одесситы со слезами сажают семьи в переполненные поезда / Others
17 марта 2022 г.
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