Шесть российских и 29 иностранных авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы из России за рубеж, сообщили в Минтрансе. На данный момент российские авиалинии предлагают рейсы в Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Они используют 147 российских самолетов SSJ 100, у которых нет риска быть задержанными за рубежом.

В то же время в Россию летают самолеты 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. В целом российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках, считают в министерстве.

Также в Минтрансе напомнили о мерах господдержки субсидируемых маршрутов, на которые в 2022 году были выделены 27,5 млрд рублей. Сейчас субсидируются программы региональных перевозок и полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора», рассказали в ведомстве.

В середине марта Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, куда россияне могут попасть с помощью прямых рейсов. Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларуст, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка. При этом в комментарии The Bell туроператоры и эксперты рассказали о резком подорожании авиабилетов после введения санкций. К примеру, самый дешевый прямой рейс из Москвы в Ереван стоил 74,9 тыс. рублей.

Ранее десятки стран, в том числе все государства Евросоюза, из-за вторжения России в Украину ввели запрет на использование российскими самолетами своего воздушного пространства. Евросоюз также запретил продажу России самолетов и запчастей к ним, а также экспорт технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями, тоже не допускается.

После этого Росавиация с 6 марта рекомендовала российским авиаперевозчикам, у которых есть лайнеры в лизинге от иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж. В связи с недружественными решениями ряда стран в отношении российской гражданской авиации авиакомпании и пассажиры «стали инструментом и заложниками политической борьбы», отметили в ведомстве, добавив, что введенные западными странами ограничения противоречат международному воздушному праву и основным принципам Чикагской конвенции. При этом президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, и выдавать им сертификаты летной годности.