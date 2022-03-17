Часть сахарных заводов предложила производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). При этом расчеты следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, заявили производители.

Организация попросила ведомство оценить ситуацию и принять меры максимум в течение двух суток, иначе поставки сахара могут прекратиться.

В «Русбренд» входят в том числе такие международные компании, как Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты в России. Также производители пожаловались, что продавцы сахара подняли цену на него на 60–70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий», — говорится в письме «Русбренда».

В ФАС «Известиям» сообщили, что не поддерживают привязку цены контракта к внешним ценовым индикаторам, курсам иностранных валют, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идет о товарах, производимых внутри страны для внутреннего рынка. Кроме того, представителям службы неизвестно о распространении такой практики на продовольственных рынках, добавили там.

Комментируя эту информацию, Минсельзхоз заявил, что сейчас цены поставки сахара к курсам иностранным валютам не привязывают. Однако раньше такая практика могла предусматриваться в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами в случае обоюдного согласия, она является полностью законной. Эта мера традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют, посчитали в министерстве.

«В текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров», — пояснили в ведомстве. При этом сейчас все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме, заявили в министерстве.

При этом компании-производители кондитерских изделий сообщили «Известиям», что действительно столкнулись с резким ростом цен на сахар. В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» пояснили, что рост стоимости начался в феврале–марте 2022 года. Впоследствии ряду компаний производители сахара отказали в отгрузке по действующим договорам, а с другими контракты расторгли в одностороннем порядке, рассказали в организации. Ситуация также обостряется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавил представитель «Асконда». Так, с января 2020-го по январь 2022-го стоимость продукта увеличилась в 2,5 раза: с 20,4 рубля за кг до 52, уточнил он.