В составе Казахстана должны появиться три новых региона — Абайская, Улытауская и Жетысуская области. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана, его слова цитирует Vlast.kz.

«Я хочу сегодня озвучить несколько своих инициатив. В первую очередь, в семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область, — уточнил Токаев. — Город Семей станет областным центром новой области».

По его словам, жители этого региона давно поднимали этот вопрос, и там сейчас множество нерешенных проблем, в том числе с изношенной внутренней инфраструктурой. Также оставляет желать лучшего положение города Семей, отметил президент. «Мы должны восстановить историческую справедливость и восстановить святой край», — сказал он.

Также будет создана Улытауская область с центром в городе Жезказгане, рассказал Токаев. Этот регион имеет высокий потенциал производственных мощностей и логистики, посчитал он. «Город Жезказган вновь станет областным центром, — рассказал президент. — Создание в этом регионе самостоятельной области — важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовной. Улытау, который находится в центре бескрайних казахстанских степей, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания».

Еще один новый регион будет создан в результате разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую. Административным центром Алматинской области станет Капшагай, который предложено переименовать в Кунаев (в честь Динмухамеда Кунаева — первого секретаря ЦК Компартии Казахстана в советские времена), а Жетысуской — Талдыкорган.

«Много проблем касательно агломерации города Алматы, — отметил Токаев. — Жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города. Невозможно решать вопросы Талгара, находясь в Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного центра, населению приходится ездить очень далеко».

С учетом этих факторов и было принято решение разделить регион на две области. В данный момент в состав Казахстана входят 14 областей. При этом три города — Алматы, Нур-Султан и Шымкент — имеют статус городов республиканского значения и являются отдельными административно-территориальными единицами.