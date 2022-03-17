ПОЛИТИКА
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Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе эвакуируют людей
Бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало авиаудар. Людей эвакуируют из-под завалов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Уже удалось спасти 130 человек. Информации о раненых или погибших пока нет. Накануне на драмтеатр, где находились сотни людей, сбросили бомбу. Это место было самым большим укрытием местных жителей. #Мариуполь #Украина #театр #trtнарусском #новости #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе эвакуируют людей / Others
17 марта 2022 г.
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