ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Пенсионерка и фуд-блогер: Кого судят по делам о фейках про армию РФ
Первыми подозреваемыми в делах о фейках про российскую армию стала пенсионерка и еще один житель Томской области, а также популярный кулинарный блогер, уроженка Одессы Вероника Белоцерковская. Следственный комитет РФ отчитался, что в квартирах первых двух прошли обыски, а Белоцерковскую собираются объявить в международный розыск. #фудблогер #фейки #армиярф #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
фейки / Others
17 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us