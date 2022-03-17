Пенсионерка и фуд-блогер: Кого судят по делам о фейках про армию РФ

Первыми подозреваемыми в делах о фейках про российскую армию стала пенсионерка и еще один житель Томской области, а также популярный кулинарный блогер, уроженка Одессы Вероника Белоцерковская. Следственный комитет РФ отчитался, что в квартирах первых двух прошли обыски, а Белоцерковскую собираются объявить в международный розыск. #фудблогер #фейки #армиярф #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война