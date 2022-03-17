Святослав Вакарчук показал кадры из детской реанимации в Запорожье

Музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук опубликовал видео, снятое в одной из палат-реанимаций. По его словам, на кадрах врачи пытаются спасти жизни детям, пострадавшим от военных действий. Вакарчук призвал россиян остановить войну и власти страны. #trtнарусском #Вакарчук #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война