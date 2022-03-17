ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Святослав Вакарчук показал кадры из детской реанимации в Запорожье
Музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук опубликовал видео, снятое в одной из палат-реанимаций. По его словам, на кадрах врачи пытаются спасти жизни детям, пострадавшим от военных действий. Вакарчук призвал россиян остановить войну и власти страны. #trtнарусском #Вакарчук #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война
Святослав Вакарчук показал кадры из детской реанимации в Запорожье / Others
17 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us