Мост «Чанаккале 1915» соединит Европу и Азию

18 марта в Турции откроют подвесной мост через пролив Дарданеллы — «Чанаккале 1915». У него самый длинный в мире центральный пролет (2023 м). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал кадры строительства, которое шло с 2017 года. Общая длина 6-полосного подвесного моста, посвященного победе в битве при Чанаккале, достигает 4 608 м. Новый транспортный маршрут облегчит поставки товаров и транспортные перевозки между Европой и Азией. #trtнарусском #Чанаккале #Дарданеллы #мост #Турция #новости #подвесноймост