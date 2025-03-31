Хуситы за последние сутки трижды нанесли удары по американскому авианосцу USS Harry Truman. Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа.

«За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman», — говорится в заявлении.

По его словам, для атак использовались крылатые ракеты и беспилотники.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

Позже хуситы сообщили, что в результате ударов США и Великобритании по Сане и другим городам Йемена погибли 79 человек, ещё 107 получили ранения.

Ранее Трамп заявил, что за операциями хуситов якобы стоит Иран, и допустил, что в случае их новых атак ВС США не ограничатся ударами только по Йемену.

По словам Трампа, хуситы уже понесли «огромный урон», и ситуация «будет лишь ухудшаться». «Они будут полностью уничтожены», - заключил американский лидер.