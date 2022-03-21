Иностранцы отказались исследовать лекарства в России, российские фармкомании предупреждают о неизбежном росте цен на свой ассортимент. Население уже сейчас отмечает дефицит на прилавках и старается купить необходимое впрок. Во многом, это искусственный ажиотаж.

Реальную тревогу вызывают у врачей онкобольные, которые лечатся за свой счет. Медики не понимают, как будет работать ОМС, чьи тарифы на новые цены не рассчитаны. «На одной чаше весов — отношение к стране, а на другой — человеческая жизнь. Я считаю, что правильнее выбрать человеческую жизнь», — взывает к совести гендир «Нанофармадевелопмент» Орест Ибрагимов.

Что произошло?

17 марта стало известно, что крупные международные фармацевтические компании из-за событий на Украине не будут проводить новые клинические исследования своих препаратов в России. Среди них, в частности, — американские Pfizer, AbbVie, Lilly, MSD и французская Sanofi. А без клинических исследований на территории страны ни одно лекарство не может быть зарегистрировано в ней. Исключениями станут, как пояснил руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио венчурс» Илья Ясный, лишь лекарства от редких заболеваний и препараты, применяемые во время пандемий.

«Новые препараты с Запада в России регистрировать не будут. Но нужно учитывать, что речь идет, как правило, об очень дорогих лекарствах, предназначенных для достаточно специфических, узких групп пациентов, — уточнил «Секрету» глава компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. — Грубо говоря, без таких лекарств можно обойтись в ближайшие пять лет. Это если мы говорим в целом о лекарственной безопасности страны, а не об отдельных судьбах и людях, которые без новейших препаратов могут умереть уже через год».

С другой стороны, лекарственные разработки открыто обсуждаются в научном сообществе по всему миру. Если вдруг появится какой-то западный препарат, очень нужный России, то правительство может в принудительном порядке лицензировать эту разработку, говорит гендир «IMS Health Россия» Николай Демидов. Тогда уже отечественная фармкомпания воспроизведет это лекарство и начнет выпускать его, невзирая на нарушения патентного права.

«Введение практики принудительного лицензирования поможет российским пациентам, — соглашается и гендир «Нанофармадевелопмент» Орест Ибрагимов, но предупреждает: — Потребуется время, чтобы наладить в России массовое производство таких лекарств».

Иноземцев предполагает, что остановка клинических исследований связана прежде всего с невозможностью нормально обмениваться информацией и документацией с российскими учреждениями. Глава DSM Group Сергей Шуляк подчеркивает, что коммерческой выгоды от проведения исследований в России у западных компаний нет, а решение иностранных фармгигантов он называет обычным прагматизмом. «Большинство иностранных игроков — публичные компании, и потеря любого из рынков приведет к снижению стоимости акций», — также говорит эксперт.

Он полагает, что в целом проблем с лекарствами у России возникнуть не должно, так как абсолютное большинство необходимых препаратов уже зарегистрированы в стране. Кроме того, Минздрав заверяет, что в стране сформирован запас жизненно важных медикаментов.

Из-за чего в аптеках дефицит?

Тем не менее россияне принялись массово скупать лекарства. В последние недели аптеки столкнулись с ажиотажным спросом, к которому не были готовы ни розница, ни логистические мощности производителей. Спрос на некоторые позиции вырос в сотни раз, а это очень стрессовая ситуация, логистика просто не готова к таким нагрузкам, констатирует директор по развитию RNC Rharma Николай Беспалов.

В результате часть позиций пропали со страниц аптечных сайтов, стоимость других значительно выросла. В цифрах объем продаж лекарственных препаратов в аптеках подпрыгнул на 53% в упаковках и на 93,4% в рублях. Рост продаж биологически активных добавок, тех самых БАДов, уже составил 44,5% в упаковках и 76% в рублях. Пациенты действительно сталкиваются с дефицитом лекарств в аптеках, сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Как поясняют эксперты, временный дефицит и подорожание связаны не только с ростом валют, но и с неравномерным распределением товаров по торговым точкам, разрывом прежних логистических цепочек и искусственным ажиотажем. «Дефицит есть, но он связан только со стихийным спросом», — объясняет Шуляк. Особенно востребованы сейчас те препараты, которые применяются людьми постоянно при хронических заболеваниях. Традиционно в крупных городах, где у населения больше денег, дефицит выше. Но предугадать, где что будет пользоваться повышенным спросом, невозможно, говорит эксперт.

Его слова подтверждают и пациенты. Как рассказала «Ленте.ру» руководитель организации помощи пациентам с редкими болезнями «Геном» Елена Хвостикова, она тоже поддалась всеобщей панике и побежала в аптеку. У ее дочери редкое заболевание — надпочечниковая недостаточность и она принимает американский «Кортеф». Однако ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве лекарства не было. «Тогда я обратилась к своей пациентской организации и буквально в тот же день в Ростове мне купили недостающее, — рассказывает Хвостикова. — То есть в принципе создан искусственный ажиотаж, так как все начали очень быстро скупать эти лекарства. Хотя я думаю, что с ним вообще не может быть проблем с поставками. Ему не нужен холодовой режим при перевозке, привезти эти коробки не составит труда».

Ажиотажу способствует и то, что на фоне растущих курсов евро и доллара ценники на необходимые лекарства в аптеках меняются практически ежедневно.

Почему дорожают российские лекарства?

Даже если дефицита лекарств не будет, как уверяют власти и фармацевты, их подорожание практически неизбежно. Шуляк полагает, что ценники «еще долго будут прыгать, стремясь вверх до того же самого процента, как вырос доллар». Онколог, основатель фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев замечает, что «пока западные лекарства для онкологических пациентов еще есть на складах и закуплены, как это ни странно, по курсу примерно 60 рублей за евро». Но следующие закупки уже пойдут по курсу примерно 160 рублей за евро, что примерно в три раза увеличит рублевую стоимость и без того недешевой терапии.

«Ждем этого примерно через месяц, — уточняет врач и делает печальный вывод: — Это сделает терапию совсем недоступной для пациентов, если они платят сами, и я не совсем понимаю, как будет работать ОМС. Тарифы на такое не рассчитаны. Они и раньше были не самые рентабельные, часто имеющие даже отрицательную рентабельность, а в этих ценах все тарифы будут минусовыми».

Причем стоимость может вырасти не только на оригинальные препараты, но и на российские дженерики. Все дело в сырье: основная причина роста стоимости лекарственных препаратов, производящихся в России, — зависимость от иностранного сырья. В основном сырье для российских препаратов везут из Китая и Индии.

По словам директора по развитию RNC Rharma Николая Беспалова, 85% контрактов на сырье оплачивается в валюте. Одномоментно оно стало дороже на 40-50%. «Пока, насколько возможно, мы берем эти издержки на себя. И просим, чтобы Министерство здравоохранения проявляло максимальное понимание по отношению к российским производителям», — признается генеральный директор «Нанофармадевелопмент» Орест Ибрагимов.

По мнению главы DSM Group Сергея Шуляка, в течение месяца-двух ситуация с лекарствами в России стабилизируется. Но под стабилизацией он имеет в виду ликвидацию дефицита и то, что не будут исчезать из ассортимента отдельные виды препаратов. Фармкомпании восстановят логистические цепочки. Правда, такой прогноз эксперт делает с оговоркой: если не случится новых санкций.