На Россию и Украину приходится более трети глобального объема экспорта зерновых. Их общая доля по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы за последние пять лет составила 19%, 14% и 4% соответственно.

Обе страны — лидеры по поставкам рапсового масла. По подсолнечному занимают половину рынка. Однозначно война крайне негативно скажется на продовольственной ситуации во всем мире. Ситуацию усугубляет также жаркая и сухая погода в Южной Америке, которая убивает местный урожай. Заместить поставки пшеницы из России и с Украины будет нечем, считают эксперты и предупреждают: это грозит голодом и бунтами.

Как отреагировали другие страны?

В марте рекорд был обновлен на стоимость пшеницы за тонну — 315,1 долларов, и это стало самым высоким показателем за всю историю торгов. Однако не исключается, что новые «достижения» ждать себя не заставят.

«Скачок цен вызвал беспокойство по поводу продовольственной безопасности, — сразу отметило новостное агентство Bloomberg. — И вызвал воспоминания о ситуации десятилетней давности, когда скачки цен привели к продовольственным бунтам в более чем 30 странах».

Мир уже вступил в продовольственный кризис, считает руководитель департамента «Универ Капитал» Андрей Верников. Что сделали страны сейчас? Венгрия и Сербия объявили об остановке экспорта. Болгария вдруг стала чрезвычайно медленно отгружать уже закупленное у нее зерно. Ирак объявил об экстренной закупке трех млн тонн.

В целом же крупные покупатели и продавцы выжидают. Ждут и судовладельцы-перевозчики: сейчас они не готовы выходить в Азовское море. А по этому пути, по данным интернет-ресурса «Совэкон», транспортируется до половины экспорта. Всего же Россия экспортирует порядка 30 млн тонн пшеницы ежегодно.

Почему Россия ограничила экспорт?

В то же время российское правительство временно запретило экспорт зерна и сахара, официально — чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке. Экспортировать эти виды продовольствия теперь запрещено в страны Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) и третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа. Постановление, правда, содержит ряд исключений, оно не касается Беларуси, «ДНР» и «ЛНР», Абхазии и Южной Осетии. В сообщении кабмина также уточняется: «Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок».

Однако, как считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко, данное решение правительства РФ еще и подчеркивает влияние России на глобальную продовольственную безопасность.

Получается: задачи, связанные со сдерживанием внутренних цен на продовольствие, решаются, но тем самым вызываются проблемы в сферах, связанных с устойчивостью функционирования ЕАЭС. Не зря заявление «самим надо!» многие эксперты считают контрсанкциями. Ведь остановка экспорта из России однозначно повлияет на мировые рынки.

«В результате запрета экспорта мировые цены на продукцию сельхозсектора могут вырасти на 50–100%», — прогнозирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Многие эксперты также признают, что зерно и сахар заменяют России иностранную валюту. Особенно сейчас.

При этом закрытие экспорта на динамике посевных площадей в России никак не отразится. «Наоборот, в течение последних лет площади под посевы отдельных культур только растут. По данным Минсельхоза, в 2022 году сельскохозяйственные культуры в России будут посеяны на 81,2 млн га, что на 1,3 млн га больше, чем в 2021 году. В прошлом году посевная площадь составила 79,9 млн га, что на 0,3% больше, чем в 2019-м. В 2022 году расширятся посевы яровых зерновых, сахарной свеклы, гречихи, сои и картофеля, — цитирует Деева «Независимая газета» и акцентирует: — Продовольственной безопасности России ничто не угрожает».

В Минэкономразвития уточнили, что обеспеченность зерном в РФ уже сейчас превышает 150%. А министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил 10 марта на совещании президента с членами правительства, что сбор зерна в РФ в этом году может составить около 123 млн тонн, поскольку культуры успешно перезимовали.

В Минсельхозе, кстати, ожидают, что и сбор сахарной свеклы в этом году увеличится — до 41,5 млн т против 38,7 млн т в 2021-м.

Что будет с экспортом из Украины?

Стоит признать, что Россия производит, возможно, не слишком широкий ассортимент товаров для современной глобальной экономики, но все же она остается ключевым поставщиком двух жизненно необходимых товаров: энергоресурсов, которые включают нефть, газ, а также технологии в сфере гидро- и атомной энергетики, и продовольствия — прежде всего зерна. Она занимает третье место в мире по производству пшеницы, уступая только странам с самым большим в мире населением — Китаю и Индии. Однако в России населения намного меньше, чем в этих двух странах, поэтому значительная часть производимого зерна идет на продажу. И вот по этому показателю с 2016 года она — мировой лидер. Шестой год подряд.

Украина — тоже серьезный экспортер. Пшеницу и меслин из этой страны закупали Египет, Индонезия, Китай, Турция, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Тунис, Йемен. В прошлом году, по данным Госкомстата Украины, экспорт составил более 20 млн тонн, принеся стране 5 млрд долларов.

Однако теперь Украина запретила вывоз из страны такой продукции, как мясо, сахар, гречка, просо, а для экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла ввела специальное разрешение правительства. Поэтому традиционные покупатели украинского продовольствия в ближайшее время столкнутся с нехваткой зерновых. Беда в том, что данная продукция составляет основу рациона среднего класса и малообеспеченных слоев населения. При дефиците зерна «хлебные бунты» и революционные ситуации по типу арабской весны в мире снова могут стать привычной реальностью, говорят эксперты.

Пока невозможно оценить, насколько сильно пострадали засеянные поля в Украине. Как и оценить возможность убрать урожай озимых и засеять яровые. Известно только, что минувшей осенью многие украинские аграрии уже сеяли озимые без удобрений. Скорее всего, после окончания спецоперации вывоз зерна будет невозможен, хотя бы из тех соображений, что и самим украинцам надо что-то есть.

Санкции против России окажут большее влияние на мировую экономику, чем ситуация в Украине, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Увы, они и появившиеся из-за них проблемы в логистике непременно скажутся на ценах во всем мире. В среднесрочной перспективе также нет ничего хорошего. Руководитель департамента «Универ Капитал» Андрей Верников предупреждает, что полностью сохранить производство сельхозкультур в РФ не удастся, потому что внутренний рынок имеет ограниченную емкость. Верников напомнил, что Россия покупает большую долю семенного материала за границей.