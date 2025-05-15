ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Мединский: Россия готова к компромиссам, но...
Российская делегация в Стамбуле годится для поставленных задач, считает возглавивший ее чиновник. На повестке — «возможные компромиссы», но и «коренные причины»
Мединский: Россия готова к компромиссам, но...
/ AFP
15 мая 2025 г.

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил о готовности к обсуждению «возможных компромиссов». Выступая перед журналистами, он подчеркнул «настрой на конструктивный лад» и «поиск точек соприкосновения». По его словам, задачи переговорщикам поставил лично Владимир Путин — на совещании, где обсуждались как военные, так и экономические вопросы.

При этом сам президент России на встречу не приехал, как и в 2022 году, когда аналогичные переговоры также проходили в Турции. Тогда, как утверждает Мединский, обсуждение зашло в тупик из-за отказа Киева принять требования Москвы — отказаться от планов вступления в НАТО, признать Крым и Донбасс российскими, а также радикально сократить численность украинской армии.

Сегодня Кремль добавил к этим условиям признание аннексии четырех новых регионов, несмотря на частичный контроль над ними.

Президент Украины Владимир Зеленский, лично прибывший в Турцию, резко отозвался о составе российской делегации, назвав его «бутафорским» и повторяющим формат 2022 года. «Мы пока не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения», — заявил он. По его словам, Украина приехала в Стамбул для реального диалога, чего не видно со стороны России.

НАТО и ЕС также выразили разочарование тем, что Путин не воспользовался возможностью лично участвовать в переговорах. Глава альянса Марк Рютте назвал это «упущенным шансом», при этом также отметив, что Турция играет в процессе мирного урегулирования конфликта ключевую роль.

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