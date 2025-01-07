Избранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудил ключевые аспекты внешней политики, включая ситуацию в Сирии.

Трамп напомнил, что в свой первый президентский срок США победили террористическую группировку ДАЕШ в Сирии и вывели большую часть войск из страны. Однако вопрос о полном выводе оставшихся 2 тыс. американских солдат он оставил открытым: «Я не собираюсь раскрывать это, потому что это часть военной стратегии. Но могу сказать, что это связано с Турцией».

Он подчеркнул, что Анкара играет центральную роль в сирийском процессе: «Президент Эрдоган — мой друг, которого я глубоко уважаю. И я уверен, что он также уважает меня».

В декабре Трамп также дал высокую оценку Турции и ее роли в сирийском конфликте.

«Турция является главной силой, и с Эрдоганом у меня сложились отличные отношения, — заявил Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго. — У него серьезные военные силы, которые не истощены войной. Он создал очень сильную и мощную армию».

Тогда Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о выводе американских войск из Северо-Восточной Сирии, но высоко оценил Турцию и ее лидера. «Турция — очень умная страна, а Эрдоган — очень умный и жесткий парень», — заявил избранный президент США. Говоря о свергнутом сирийском лидере, он был более резок: «Асад показал себя мясником в том, как он поступал с детьми».

«Никто не знает, какое будущее ждет Сирию после Асада, но именно Турция будет держать ключ к ситуации в стране», — заявил Трамп. «Возможно, вы не слышали такого прогноза от других, но я довольно точен в своих предсказаниях», — добавил он.