ПОЛИТИКА
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Жители украинских городов вышли на митинги против российской армии
Жители Бердянска, Каховки и Херсона вышли на митинги против вторжения и присутствия российской армии в Украине. В Бердянске российские силовики начали применять насилие к митингующим. Также протест прошел в центре Энергодара, в котором ранее похитили заммэра Ивана Самойдюка. Местные жители потребовали его освобождения. #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #Бердянск #Херсон #Каховка #митинг #нетвойне #stopwar #война
Жители украинских городов вышли на митинги против российской армии / Others
21 марта 2022 г.
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