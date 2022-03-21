Жители украинских городов вышли на митинги против российской армии

Жители Бердянска, Каховки и Херсона вышли на митинги против вторжения и присутствия российской армии в Украине. В Бердянске российские силовики начали применять насилие к митингующим. Также протест прошел в центре Энергодара, в котором ранее похитили заммэра Ивана Самойдюка. Местные жители потребовали его освобождения. #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #Бердянск #Херсон #Каховка #митинг #нетвойне #stopwar #война