После того, как российским силам не удалось добиться быстрой победы над Украиной, высокопоставленные официальные лица США видят признаки того, что Кремль переходит к новой стратегии для контроля ключевых территориальных целей, одновременно ища рычаги, чтобы заставить украинское правительство согласиться на нейтралитет между Россией и Западом.

Теперь президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель: он больше не ставит цель взять столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США. Один чиновник назвал это «планом Б» Кремля.

США и их союзники широко интерпретировали первоначальные цели президента России Владимира Путина как захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства президента Украины Владимира Зеленского пророссийским режимом.

Новые намерения Кремля заключаются в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и аннексированным Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

Армия РФ также продолжит обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности на нейтральный статус.

Если требования Путина по отношению к территории и нейтралитету будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все занятые территории и продолжит войну. Как сообщает WSJ, похоже, он возвращается к тактике осады. Это означает недели, а возможно и месяцы, ракетных, артиллерийских атак со стороны российских вооруженных сил.

Официальные лица США отмечают, что Кремль может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы начнут добиваться большего успеха.

Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить Киев и взять город.

Уточняется, что интерпретация стратегии Путина — не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

В Мариуполе и других городах российские войска вернулись к некоторым тактикам осады, которые они применяли в Грозном, когда Путин пришел к власти в качестве премьер-министра, а затем президента. Но в Чечне российские силы стремились установить контроль над крупным городом на территории России, которая меньше штата Нью-Джерси. В Украине Россия сталкивается с проблемой попытки получить контроль над несколькими городами в стране с населением в десятки миллионов человек — даже с учетом того, что примерно 3,4 миллиона человек бежали из Украины, это больше, чем Франция, указывает The Wall Street Journal.

После нескольких недель ожесточенных боев российские войска вышли на улицы портового города Мариуполя, что является важной стратегической целью для Москвы. Захват города принес бы российским войскам весомую победу на поле боя, хотя она была достигнута дорогой ценой.

«За последние несколько недель мы наблюдали преднамеренные обстрелы больших и малых городов и гражданских лиц, — заявил в воскресенье министр обороны Ллойд Остин CBS News. — Он предпринимает такие шаги, потому что… его кампания застопорилась».

После первых раундов переговоров Украина и Россия остаются далеко друг от друга по ключевым вопросам, включая требования Кремля о признании правительством Зеленского суверенитета России над Крымом, формальном отказе от контроля над Донбассом и отказе от долгосрочного стремления к интеграции с Западом, включая цель Киева в конечном итоге присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, согласен с тем, что российские военные изменили свою тактику на поле боя, но сказал, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих максимальных требований.

По словам Хербста, главная цель Кремля, согласившегося на переговоры с Украиной, заключалась в том, чтобы побудить Запад пойти на уступки, создавая у российской общественности впечатление, что он открыт для дипломатии. Экс-дипломат добавил, что с российской стороны переговоры ведет далеко не самый высокопоставленный чиновник.

«Я думаю, что он начал переговоры на гораздо более низком уровне, потому что понял, что на поле боя ничего не получается, — сказал Хербст. — Он все еще пытается выиграть войну на поле боя, но он никоим образом публично не поддержал ничего, кроме своего максималистского контрольного списка».

Как отмечает WSJ, президент США Джо Байден на этой неделе посетит Брюссель для участия в саммите НАТО в четверг, а также примет участие в заседании Европейского совета. Поездка состоялась, поскольку Байден получил как похвалу, так и критику американских политиков за то, как он справился с кризисом. Некоторые законодатели продолжают продвигать план, предусматривающий поставку в Украину боевых самолетов МиГ-29 советского производства, — идею, отвергнутую Байденом и его советниками.

Зеленский пытался оказать давление на Байдена и лидеров других стран, чтобы они установили бесполетную зону, чтобы защитить страну от воздушных атак. США и страны НАТО отвергли это предложение и собираются направить в Украину больше комплексов ПВО, чтобы украинцы могли лучше защищать свое воздушное пространство самостоятельно, отмечает WSJ.

На прошлой неделе Байден заявил, что США направят Украине дополнительно 800 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности, включая ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин».

Эксперты указывают, что российские войска запустили две гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в выходные дни, явно пытаясь показать, что могут преодолеть бесполетную зону и любую систему ПВО-ПРО, которую может создать Украина. Министр обороны США Остин заявил в своем телевизионном выступлении, что он не будет ни «подтверждать, ни оспаривать», что ВС РФ использовали такое оружие. Но он добавил, что ракеты не изменили правила игры.