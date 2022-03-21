Состоявшиеся 19 марта переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили серьезные разногласия двух лидеров по поводу вторжения России в Украину, сообщает Politico.

Как утверждает издание, беседа с президентом США не побудила Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на президента России Владимира Путина, чтобы остановить войну.

Во время переговоров с американским лидером Си Цзиньпин заявил, что в настоящее время китайско-американские отношения еще не вышли из дилеммы, созданной предыдущей администрацией США. Он подчеркнул, что у Китая и США есть разногласия в прошлом и настоящем, и они будут в будущем. Си Цзиньпин также отметил, что из-за «неизбирательных» санкций, которые западные страны вводят в отношении России, страдают обычные люди.

Как отмечает Politico, администрация Джо Байдена после этого разговора убедилась в отсутствии какого-либо существенного прогресса в диалоге с Китаем. «Президент не обращался к Китаю с конкретными просьбами, он излагал свою оценку ситуации и последствия определенных действий для Китая. На мой взгляд, американская сторона убедилась в том, что Китай будет принимать собственные решения», — рассказал изданию высокопоставленный сотрудник администрации президента США.

«Очевидно, что общая позиция Китая в отношении конфликта не изменилась и что Пекин не видит никакой роли КНР в его прекращении», — сказала Элисон Салвински, вице-президент по исследованиям Национального бюро азиатских исследований.

20 марта глава МИД КНР Ван И в очередной раз заявил, что попытки зарубежных стран повлиять на оценку Китаем событий в Украине провалятся. По его словам, Китай основывает свои суждения на «существе дела» и считает, что его позиция «соответствует пожеланиям большинства стран». Как пояснил Ван И, позиция председателя по ситуации вокруг Украины основана на том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны, от блокового противостояния, на практике сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки действий РФ в Украине. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне войны в Украине.

Незадолго до вторжения в Украину Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Вскоре после этого страны объявили о «неограниченном» партнерстве. Уже в ходе войны появились сообщения, что Москва попросила Пекин о военной помощи. Источники западных СМИ давали понять, что Москву якобы интересует широкий спектр вещей — от ЗРК и дронов до сухпайков. Это дает почву для однозначных интерпретаций о возникшей в наступательных действиях проблеме.

Тем не менее, абсолютно непонятно, зачем России те же китайские ЗРК со специфическими органами управления, уступающие по характеристикам и в которых у ВС РФ в реальности нет никакой нужды, учитывая широкий спектр средств ПВО разного радиуса действия как новых, так и старых. Как известно, российские войска в отличие от стран НАТО всегда делали акцент на развитии ПВО-ПРО, а не истребительной авиации для выполнения задач противовоздушной обороны.

Как отмечает экономист Барри Эйхенгрин, одна из главных причин, по которой страны накапливают валютные резервы, – «иметь кубышку, в которую можно залезть во время геополитического конфликта». Но Китай, обладающий крупнейшими валютными резервами в мире, только что осознал, что может за один день потерять доступ к своей кубышке. Но Китай сильно зависит от внешних поставок энергоресурсов и продовольствия. Он десятилетиями опасался, что ВМС США могут заблокировать ему морские пути. Гигантские инвестиции Китая в свой военно-морской флот частично объясняются как раз стремлением нивелировать такую возможность. Но теперь Пекин должен учитывать вероятность того, что замораживание валютных резервов вкупе с другими финансовыми санкциями может быть столь же серьезной угрозой, что и морская блокада.

И из этой ситуации нет простого выхода. Очевидным решением было бы увеличение роли юаня в международной торговле. Но Пекин так и не сделал свою валюту полностью конвертируемой из-за опасений, что это может привести к бегству капитала.

Если Китай поможет России обойти западные санкции, он, весьма вероятно, станет объектом вторичных санкций. Поставки оружия России породят призывы ввести санкции и против Китая, бойкот китайских товаров потребителями и уход западных компаний. Быстрая, победоносная война в Украине была бы очень выгодна Китаю, тем более что тогда столь любимые Пекином заявления о неуклонном упадке американского влияния выглядели бы более достоверными. Кроме того, в результате могли бы сложиться благоприятные условия для нападения на Тайвань, отмечали авторы Financial Times.