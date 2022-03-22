Банк России не стал публиковать большинство показателей банковского сектора за февраль, засекретив как баланс банковской системы, так и итоговый результат ее работы.

В ежемесячном отчете «О развитии банковского сектора», который ЦБ опубликовал в понедельник, исчезли 4 из 8 традиционных разделов. Регулятор не стал раскрывать данные о финансовом результате банков (прибыль/убыток), качестве кредитного портфеля, ценных бумагах на балансе и ситуации с капиталом.

Изъяты из отчета были также сведения о просроченной задолженности по кредитам, средних процентных ставках, валютизации кредитов и депозитов, объеме ликвидных активов, а также об открытой валютной позиции банков.

Исчезли из отчета данные о государственном фондировании банков — то есть средствах, которые держит в системе Минфин и правительства субъектов РФ. Также под гриф «секретно» попали вложения банков в ценные бумаги и убытки от их обесценения на фоне обвала рынка акций и бондов.

ЦБ сообщил, что за февраль россияне вынесли со счетов и вкладов 1,208 трлн рублей. Причем почти весь отток пришелся на последнюю неделю месяца, когда президент РФ Владимир Путин бросил армию на войну с Украиной. По данным статистики ЦБ, это самый большой отток вкладов за месяц в абсолютном выражении как минимум с 2008 года. В относительном выражении вклады сокращались сильнее в октябре 2008 года, тогда отток составил 6% (354 млрд рублей в деньгах). В материалах ЦБ отмечается, что снятие денег со счетов и вкладов пришлось в основном на последнюю неделю февраля.

«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — говорится в обзоре регулятора.

Только 24 февраля россияне обналичили почти 111,3 млрд рублей, в следующие дни рост наличных денег в обращении только усиливался. По итогам месяца объем наличности увеличился более чем на 2 трлн рублей, до 15,82 трлн рублей. По данным регулятора, ситуацию с ликвидностью банков удалось поправить за счет операций с ЦБ, роста средств на специальных эскроу-счетах и «умеренного притока» средств юридических лиц. По расчетам ЦБ, в феврале остатки средств компаний на счетах и депозитах увеличились на 0,4%, или на 1,78 трлн рублей.

В обзоре отмечается, что спрос на наличность и остатки средств на счетах в банках удалось стабилизировать повышением ключевой ставки до 20% и последовавшим за ним ростом ставок по вкладам. Крупнейшие банки уже начали опускать ставки по вкладам ниже 20%. Тем самым они показывают, что спрос на наличные в марте снизился, а средства на сберегательных счетах достаточны, чтобы обеспечить необходимый уровень ликвидности, пишет РБК.

До конца года банковской системе понадобится докапитализация на 3,5 трлн рублей, из которых 2,2 трлн придется предоставить государству в виде экстренных мер поддержки, оценивают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Дыру в капитале придется закрывать 129 банкам, на которые приходится 68% активов системы вне Сбера. Среди них — 6 системно значимых кредитных организаций, в том числе государственных, которым понадобятся вливания на 1,5 трлн рублей, подсчитали в ЦМАКП.

В кризисном 2020-м из-за пандемии государство не выделяло массово дополнительных денег банкам на докапитализацию, в 2014-м сумма помощи была 1 трлн руб. Тогда деньги выделялись через Агентство по страхованию вкладов с помощью ОФЗ. Схема не учитывала Сбербанк — правительство позволило госбанку продлить на 50 лет полученные от ЦБ в 2008 и 2014 годы субординированные кредиты на 300 млрд и 200 млрд руб.

Издание Frank Media ранее со ссылкой на источники сообщало, что ЦБ, Сбербанк и ВТБ еще в конце января подготовили оценку возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций. Она подразумевала, что банки потребуется докапитализировать на 5–6 трлн руб.

В августе 2020 главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков отмечал, что российский ЦБ является самым непредсказуемым среди регуляторов крупнейших экономик мира в части денежно-кредитной политики. Эксперт сделал заявление на основе статистики по прогнозам ЦБ и его фактическим решениям. Речь идет и о частоте «сюрпризов», и о размере разницы между реальной ставкой и ожиданиями аналитиков, писал TRT на русском.

В 2020-м и в Международном валютном фонде (МВФ) также называли российский ЦБ одним из самых непредсказуемых в мире. В 2010–2018 годах 27% решений Банка России шли вразрез с ожиданиями рынка.