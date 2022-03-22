Финская таможенная служба задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции, сообщает газета Helsingin Sanomat. Кроме того, по информации Reuters, в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС.

Суперъяхта Axioma Family стоимостью почти $70 млн подлежит аресту по требованию международного банка, название банка и суть его претензий не раскрываются.

Правительство Гибралтара (британская заморская территория, расположенная на южной оконечности Пиренейского полуострова) заявило, что Axioma прибыла в порт после запроса разрешения на вход. Верховный суд Гибралтара подтвердил, что яхта должна быть арестована по требованию «ведущего международного банка», говорится в заявлении. «Судно теперь подлежит аресту до дальнейшего распоряжения», — отметило правительство.

По данным Refinitiv shipping, на которые ссылается агентство, Axioma покинула карибский остров Антигуа 27 февраля и последние три недели пересекала Атлантику, прежде чем достичь Гибралтара. По данным Refinitiv, 72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов Pyrene investments. Forbes сообщал, что Пумпянский приобрел Axioma за $68,84 млн (€62,5 млн).

После начала войны в Украине Дмитрий Пумпянский и его сын Александр попали под санкции Евросоюза и Великобритании. На этом фоне Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, в которой ему через TMK Steel Holding Limited принадлежало 90,6% акций. Кроме того, Пумпянские вышли из бенефициаров и советов директоров группы «Синара», покинули советы директоров банка «Синара» и холдинга СТМ. Доли в ТМК и банке «Синара» перешли менеджменту.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперъяхта MY Solaris 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича — «Эклипс» — прошла остров Крит и также направилась в сторону Турции.

3 марта появились сообщения о том, что власти немецкого Гамбурга арестовали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, которая принадлежит миллиардеру и основателю USM Holdings Алишеру Усманову. Позже власти Германии прокомментировали эти сообщения: по их заявлению, в порту Гамбурга «не было конфисковано ни одной яхты», а судно российского миллиардера, попавшего под санкции Запада, находится на ремонте. В то же время яхте вряд ли удастся покинуть Гамбург, пишет Spiegel. Причиной этого газета называет санкции, введенные в отношении России. В частности, член парламента Гамбурга по вопросам экономики Михаэль Вестхагеман ранее говорил, что перевозка товаров из Гамбурга в Россию будет возможна лишь при наличии специальных таможенных разрешений. «Можно предположить, что отныне яхты больше не будут выходить [из порта]», — сказал он.

Усманов купил Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкого судостроителя Lürssen. Строительство яхты заняло 52 месяца, а в Lürssen называли ее «одной из самых сложных яхт, которые когда-либо строили, как с точки зрения размеров, так и технологий».

5 марта в Италии конфисковали яхты российских миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Журналисты оценивают стоимость двух конфискованных лодок в $105 млн. Как сообщило издание La Repubblica, яхту Lena совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадия Тимченко задержали в Сан-Ремо. Яхту Lady M совладельца «Северстали» Алексея Мордашова арестовали в порту города Империя. Конфискация лодок проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

Длина яхты Lady M составляет 65 м, стоит она $55 млн, указывает La Repubblicа. Судно спустили на воду в 2013 году на верфи Palmer Johnson. На яхте одновременно может находиться до 12 человек, не включая членов экипажа. У миллиардера есть еще одна яхта Nord, ее стоимость оценивают минимум в $300 млн. Что касается Тимченко, то его 40-метровая суперъяхта Lena, по данным журналистов, стоит $50 млн.

Всего же в портах Италии ранее были пришвартованы пять яхт российских бизнесменов. Там стояли лодки Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова. А в Триесте в Адриатическом море заметили роскошную 143-метровую яхту «А» за $450 млн, которая принадлежит владельцу угольного гиганта СУЭК Андрею Мельниченко. Сейчас этих судов уже нет в портах, свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.

Но 15 марта власти острова Мэн отозвали регистрацию двух яхт Андрея Мельниченко. В правительстве британского коронного владения сообщили, что в ближайшие дни то же самое может произойти еще с 39 другими суднами, связанными с попавшими под санкции россиянами и российскими компаниями. Без регистрации яхты не могут покинуть порт.

14 марта газета Daily Mail сообщила, что проукраинские активисты захватили в Лондоне особняк, предположительно принадлежащий бизнесмену Олегу Дерипаске. Активисты заявили, что дом используют для размещения беженцев с Украины.

Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров «Альфа-банка». Он покинул этот пост 1 марта после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины.

На прошлой неделе итальянские власти арестовали строительный комплекс на средиземноморском острове Сардиния, принадлежащий Авену. Сам миллиардер называл введенные в отношении него санкции «ложными и необоснованными».

Банкиры и чиновники ведут работу по выявлению недвижимости, принадлежащей российским миллиардерам, практически в круглосуточном режиме. Например, банк Credit Suisse запросил специальное разрешение на то, чтобы 20 сотрудников могли работать в этом направлении ночью, в выходные и праздничные дни. А Государственный секретариат по экономическим вопросам, который следит за соблюдением санкций, «завален» сообщениями о предполагаемых активах граждан РФ, отмечает Reuters.

По оценкам экспертов, в швейцарских банках хранится до $213 млрд, выведенных из России.

Президент России Владимир Путин назвал аресты зарубежных активов россиян «уроком для национального бизнеса» — по его словам, это подтверждает его мысль о том, что надежнее всего инвестировать в свою страну.