Йодная паника

Видео известного детского педиатра Е.О. Комаровского о профилактике йодом стало вирусным и вызвало панику в соцсетях. В нем доктор рассказывал, что при аварии на АЭС люди попадут под облучение радиоактивными веществами, а чтобы защититься от этого, нужно принимать йод. Причем не в обычной дозе, а ударной. Слова врача были поняты неверно и многие ринулись в аптеки скупать препараты йода и пить «на всякий пожарный», а вдруг бомбанут.

Итак, доктор выпустил информацию повторно, и обращает вниманиe:

Приём большой дозы йода непосредственно ПОСЛЕ ВЗРЫВА на АЭС позволяет уберечь от поражения щитовидную железу.Принимать нужно ОДИН РАЗ. И толькотогда, когда взрыв произошел.

Существует всего три лекарственных препарата:

- Иодид калия 0,25 г (1 т = 250 мг). Взрослые и дети старше 2 лет — 125 мг — 1/2 таб. Дети младше 2 лет — 40 мг = 1/6 таб.

- Раствор йода 5%. Взрослые и дети старше 14 лет — 40 капель внутрь. Дети 5–14 лет — 20 капель внутрь. Дети 2–5 лет — 20 капель на кожу. Дети младше 2 лет — 10 капель на кожу

- Раствор Люголя 5%.1 мл = 50 мг, 2 мл = 100 мг. Взрослым надо 2–2,5 мл. Указываем только те препараты, о которых есть официальная информация в специальной литературе.

Препараты, в которых калия йодид дозируется в МКГ, не подходят. Нужны именно МГ (1 мг = 1000 мкг).

Удалена щитовидная железа — препараты йода не нужны.Доза для беременных — как для взрослых (100–125 мг).

Многие врачи настоятельно просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не принимать просто так и «для профилактики» препараты йода. Это крайне опасно!

«Для профилактики или «на всякий случай» йод НЕ РАБОТАЕТ. Вы можете тупо потерять щитовидку или нанести ей тяжелейший урон, который не получится разгрести за всю оставшуюся жизнь.В случае техногенных катастроф на АЭС принимается йод <...> в строго определенных зонах по сигналу штабов ГО и ЧС — и никак иначе» — делится военный врач, токсиколог Алексей Водовозов.

Запас еды

Шутки про гречку и туалетную бумагу — уже давно не шутки. Обычно люди в первую очередь скупают крупы, хлеб, большие емкости воды. Но это не то, что вам нужно. Может случиться так, что вам негде будет готовить. Да и как сказал кто-то из пострадавших: «Если бомбанет, то никто не будет выгружать тонны гречки, сахара и рулоны туалетной бумаги».

Далее советы от нутрициолога Александры Ситновой.

Если есть из чего выбирать продукты, то выбирайте:

— хлопья, каши быстрого приготовления, растворимые супы, гречка, кускус. Их можно залить даже водой или молоком комнатной температуры

— хлебцы и сухари. Они не портятся, в отличие от хлеба. Маленьким детям вы можете размочить их в любом напитке

— сухофрукты и орехи, попкорн. Они дают сытость, не портятся

— протеиновые и зерновые батончики. Их удобно есть, они не портятся

— консервы с ключом-открывашкой. Фасоль, горошек, кукуруза, рыбные консервы, тушенка. Берите любые

— молоко, соки, вода в маленьких упаковках (200-500 мл) — на один прием пищи, чтобы не думать о хранении

— растительное масло. Это способ обогащения еды энергией. Добавляйте к любой еде

— детское питание в паучах и тетрапаках. И для себя, и для детей

Если покупаете свежие овощи и фрукты, берите столько, сколько съедите за 2 дня. Вы не можете сейчас позволить еде портиться и быть выброшенной.

Если покупаете скоропортящиеся продукты (йогурт, сыр, колбасы) – покупайте на один прием пищи. Вы можете оказаться в пробке, столкнуться с отключением энергии. Сейчас не время для пищевых отравлений.

Если едете на машине к границе или в укрытие, бросьте в корзину пару упаковок детской смеси, растворимых каш. Там, куда вы едете, точно есть дети, которым это нужно.

Используйте любую возможность получить горячую воду: кофейные аппараты на заправках, чайник, взятый из дома и включенный в розетку, пока заправляете машину. Кипяток, перелитый в термос, обеспечит вас безопасной горячей водой на 3-4 часа, а значит и горячей едой.

Если вы дома, в первую очередь съедайте скоропортящиеся продукты и то, что хранится в морозильной камере: в случае перебоев с электричеством вы лишитесь этих запасов.

Что взять для беженцев?

Если вы волонтер или просто едете туда, где есть беженцы, то знайте:

— Люди приезжают без всего, поэтому основная помощь им — одежда, предметы гигиены, жилье

— Из еды лучше брать с собой привычные продукты: кефир, творог, сырники, винегрет, пельмени, огурцы и помидоры, гречку. Многим беженцам в чужих странах могут быть непривычны местные блюда. Ладно взрослые, но детей накормить в таких условиях бывает тяжело. Если уверены, что есть холодильники — привезите, сколько можете. Если не уверены или холодильника нет — на один раз

— Если вы сможете взять пару взрослых и отвезти в русский магазин — это будет огромной помощью сейчас

— Ненужный холодильник, который кто-то отдает или продает за небольшие деньги, поможет обеспечить семьи привычной едой на несколько дней

— Возможно, вы знаете ресторан или кафе русской, украинской кухни, который сможет организовать обеды или ужины для семей, — это тоже круто

— Медикаменты. Возьмите несколько комплектов дорожной аптечки. Если есть возможность, то узнайте заранее, какие лекарства нужны. Из-за перебоев с поставками в аптеках многие люди лишились препаратов, которые им нужно принимать длительное время

Подробнее про детское питание, смеси и что делать, если смеси нет?

В чрезвычайной ситуации любая смесь — лучше, чем никакая.Для недоношенных, гипоаллергенная, изолят, агуша с фруктозой, смесь 2 — давайте ребенку ту, которая доступна, если привычной нет.

В чрезвычайной ситуации вы можете перейти на другую смесь резко, а не плавно.

Если вам нужен запас смеси на случай эвакуации и у вас есть выбор, выбирайте готовую смесь в бутылочках. Это безопаснее в условиях чрезвычайной ситуации.

Не экономьте смесь: не разводите жиже, не заменяйте кормления водой. Длительный дефицит питания опаснее, чем короткий.

Если смесь недоступна никакая, ВОЗ (Infant feeding in emergencies. A guide for mothers) допускает использование в течение 2-3 дней «аварийной» смеси:

- 1/3 стакана кипяченой воды

- 2/3 стакана ультрапастеризованного, пастеризованного или кипяченого молока (если доступно обогащенное — то его)

- 1 ч. л. сахара

Дополнительно можно предлагать растворы для пероральной гидратации (но, вероятно, найти смесь проще, чем раствор).

Примерно такой же «рецепт» (120 мл кипяченого молока + 80 мл кипяченой воды + 1.5 ч.л. сахара) дает и доктор Комаровский. С оговоркой, что так можно кормить ребенка в течение месяца.

Но помните, что любая смесь лучше, чем животное молоко — она чище, стабильнее по составу, содержит витамины и более приближена к женскому молоку.

И еще один миф нужно развенчать — про козье молоко. Почему-то люди считают его менее аллергенным и более полезным, чем коровье. Но это не так. У козьего и коровьего молока высока вероятность перекрестной аллергии: если есть аллергия на коровье, то будет и на козье.

К козьему молоку относятся все те же рекомендации и предупреждения, что и к коровьему. Деткам до года вообще нельзя давать неразбавленное молоко животного. После года — вводить по чуть-чуть.

Детям 4 месяцев и старше, находящимся на ИВ в условиях чрезвычайной ситуации, можно начать прикорм. Это тот случай, когда жизнь важнее пищевого интереса.

Если у ребенка аллергия на белок коровьего молока, вы не можете купить смесь, замену из молока животных тоже нельзя, ищите ближайший роддом, детскую больницу и просите помощи. Если там, куда вас эвакуировали есть мамы, которые кормят грудью, то вы можете попросить сцедить молоко для вашего малыша на ИВ или покормить его грудью. В условиях ЧС вам не откажут.

Не давайте детям до 6 месяцев неразбавленное молоко животных, смеси из растительного молока, домашние смеси.

Помните, что в тяжелых условиях, если дефицит продуктов, то дети на ГВ могут быть только на ГВ. Дети на смеси могут быть только на смеси (если запас смеси достаточен).

Какие лекарства взять с собой?

Если у вас есть хронические больные, которые принимают лекарства на постоянной основе, то ими надо запастись на6-12 месяцев.

На всякий случай запоминайте/выпишите себе международные названия лекарств.

Обычно это названия по действующему веществу. Например: для ревматоидных больных препарат Метотрексат — это международное название, а по разным странам он может называться и Методжект, и Метортрит, Метотрексат эбеве и др. Если у вас часто случается цистит, и, особенно, если вы беременны, то вам с собой надо брать Фосфомицин (он же Монурал). Поэтому запоминайте именно международные названия своих лекарств.

Средства против ОРВИ:

- Жаропонижающие (помните, детям разрешены только парацетамол и ибупрофен — свечи, сиропы, таблетки детям постарше), градусники

- Обезболивающие для горла спреи (нельзя детям до 2 лет), пастилки, леденцы

- Сосудосуживающие (пользоваться только до 5 дней и только, если невозможно дышать. «Просто льет из носа» — не повод для таких капель!).

- Солевые растворы для промывания носа и полоскания горла (можно и самим приготовить из соли, соды и воды — по 1 ч.л. на литр воды)

- Ушные капли — Отипакс (обезболивают при отите. Запрещены, если есть перфорация барабанной перепонки!)

- Антибиотики широкого спектра — Амоксиклав (показан при совершенно разных бактериальных инфекциях, начиная от пневмонии и заканчивая инфекциями мочевыводящих путей, подходит и детям, и беременным), Фосфомицин (Монурал, — номер один при цистите)

Средства при отравлении — солевые растворы для восполнения жидкости (Регидрон, Хумана электролит и др.). Смекта, запас туалетной бумаги, влажных салфеток.

Средства от укачивания, если плохо переносите дорогу (Драмина для детей, метоклопрамид взрослым).

Антигистаминные препараты, если есть аллергики (мази, сиропы, капли и т.д).

Средства по уходу за младенцами (подгузники, запас детских влажных салфеток, присыпка, крем под подгузник, крем/мазь от опрелостей, лосьон после купания и др., запас пеленок (одноразовых/многоразовых), детской одежды на вырост), пустышки, бутылочки, молокоотсос, смеси.

Средства гигиены для взрослых (запас подгузников для пожилых — если используются, прокладки, пеленки, крема/мази).

Слабительные (лучше на основе лактулозы, облепиховые свечи, свечи микролакс, внутрь — макрогол для детей и тд). Свечи/крем с гидрокортизоном, если есть геморрой у пожилых/беременных.

Витамин Д — детям, беременным (им еще фолиевая кислота, йод). Остальные витамины, железо и др. микроэлементы по показаниям.

Средства для обработки ран (перекись водорода, хлоргексидин, йод и др. антисептики, пластыри, бинты, марли, ватные диски, жгут).

Беременным — витамины по показаниям (Витамин D и фолиевая кислота в обязательном порядке), средства от изжоги (Фосфалюгель), другие рекомендованные врачом препараты, бандаж до/послеродовый, компрессионное белье/колготки и т. п.

От хронических заболеваний, повторюсь, лекарства взять про запас на 6-12 мес. (противоэпилептические, противомигренозные, противоревматические, противовоспалительные — мази/таблетки от боли в спине/суставов и т.д.).

Тонометр и средства от давления для гипертоников; шприцы; глюкометр, полоски для глюкометра, запасы инсулина, инсулиновые шприцы для диабетиков и другие необходимые препараты и «аксессуары». Всего не перечислишь, делайте свои списки перед отъездом.

Роды в условиях ЧС

Пусть эта информация не пригодится, но всё же будет в заметках беременных и их близких.

Роды — естественный процесс. Нормальные, неосложненные роды протекают сами. Как любят шутить акушеры: не переживайте, рано или поздно разродятся все. Здесь только примерная инструкция и советы, что нужно учесть/взять с собой заранее. Основано на материалах известного гинеколога Е. П. Березовской.

Итак, что делать и к чему быть готовым.

- Постарайтесь найти акушерку, врача, медсестру или больницу (военно-полевой госпиталь), чтобы не остаться одной во время родов. Позовите на помощь любого человека, кто готов вам ассистировать в родах

- Необходимое для процесса родов: минимум 2 чистые простыни/полотенца, чистые пеленки/простыни, или просто что-то чистое из одежды для ребенка, немного теплой воды или влажных салфеток, немного спиртового раствора или любого дезраствора, ножницы, нитки (желательно толстые)

- Теплые вещи: при начале схваток вы должны находиться в тепле, поэтому укройтесь, чем можете

- Достаточное количество питьевой воды. Роды — весьма энергозатратный процесс, и даже в мирное время в родовую палату просят брать с собой бутылку с питьевой водой (лучше хотя бы литр)

- Заранее изучите процесс родов, как дышать в схватках, когда и как тужиться

- Если вы почувствуете потуги (это как желание сходить «по-большому», давление на копчик), можете тужиться. Если не почувствуете, ничего страшного – ребенок все равно родится

- Позаботьтесь, чтобы ребенок при рождении не ударился головой, поэтому рожайте лежа или полулежа

- Как только ребенок родится, его нужно укутать для предупреждения переохлаждения. Чистить кожу от смазки и крови не обязательно. Важно очистить лицо, ноздри, убрать слизь из ротовой полости. Можно использовать влажную салфетку

- Приложите ребенкана живот матери. Контакт кожа к коже очень важен для них обоих. Если, конечно, позволяет время и обстановка. Дайте ребенку грудь, даже если кажется, что там ничего нет. Молозиво в первые минуты рождения несет колоссальную пользу организму малыша

- Перевязка пуповины может быть проведена в любое время, обычно через 1-2 минуты после рождения ребенка. Если нитки тонкие, соберите их вместе в небольшой жгут толщиной 1-2 мм. Обработайте спиртом. Перевяжите пуповину в 7-8 см от пупка ребенка

- Обработайте ножницы спиртом или дезраствором и перережьте пуповину- После того, как родился ребенок, примерно в течение 5-15 минутрождаетсяпослед — это сама плацента с оболочками плода и пуповиной. То есть, роды не заканчиваются только рождением ребенка — после него рождаются ещё и его оболочки. Не забудьте об этом. Не старайтесь тянуть за пуповину силой, но можно потужиться

- Массируйте живот/матку, но не слишком сильно (без боли). Периодически можете осторожно подтягивать пуповину

- После родов вы и ребенок должны быть в тепле, поэтому постарайтесь укрыться одеялами или одеждой

- Если ваш телефон работает, отправьте сообщение, где вы находитесь, всем родным, знакомым и друзьям

- Прикладывайте ребенка к груди по требованию. Даже если кажется, что мало молока — прикладывайте чаще. Во время сосания первые сутки может болеть ваш живот и ощущаться схватки. Это нормально, не пугайтесь. Это так сокращается матка. Если боль сильная, ложитесь на живот — это облегчает дискомфорт

- Запаситесьсредствами женской гигиены. Первые несколько суток выделения из матки будут обильными

Послесловие

Какой бы тяжелой, страшной, опасной ни казалась бы ситуация, не паникуйте. Сохраняйте ясность ума и трезвость мышления. Берите с собой ровно столько, сколько можете унести — не нужно скупать аптеки и сгребать все продукты с прилавков магазинов. Иначе у кого-то избыток продуктов/препаратов испортится, а кто-то останется без еды и лекарств. Старайтесь во всем соблюдать золотую середину.

Держитесь вместе, скооперируйтесь с другими людьми. Трудные времена пережить легче, когда народ сплоченный. Помогайте друг другу. Поддерживайте друг друга. И не болейте!