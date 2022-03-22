Узбекистан и Кыргызстан упрощают таможенные и транспортные процедуры

Запуск проекта «Digital TIR» между Узбекистаном и Кыргызстаном позволит значительно упростить таможенные и транспортные процедуры между странами. Об этом заявил заместитель генсекретаря Организации тюркских государств Мирвохид Азимов. По его словам, ОТГ поддерживает скорейшую компьютеризацию всей системы международного таможенного транзита. #Узбекистан #Кыргызстан #транспорт