Девочка из бомбоубежища поддержала украинских беженцев в Польше

Семилетняя Амелия Анисович исполнила гимн Украины на благотворительном концерте в Польше. Девочка стала известна на весь мир после ставшего вирусным видео, где она в бомбоубежище поет песню из мультфильма «Холодное сердце». Концерт «Вместе с Украиной» прошел в польском городе Лодзь. Эфир транслировали по всему миру. Собранные средства передадут в помощь украинцам, пострадавшим от войны. #Польша #беженцы #девочка