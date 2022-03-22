ПОЛИТИКА
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Девочка из бомбоубежища поддержала украинских беженцев в Польше
Семилетняя Амелия Анисович исполнила гимн Украины на благотворительном концерте в Польше. Девочка стала известна на весь мир после ставшего вирусным видео, где она в бомбоубежище поет песню из мультфильма «Холодное сердце». Концерт «Вместе с Украиной» прошел в польском городе Лодзь. Эфир транслировали по всему миру. Собранные средства передадут в помощь украинцам, пострадавшим от войны. #Польша #беженцы #девочка
девочка / Others
22 марта 2022 г.
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