22 марта 2022 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Яхту Абрамовича в Бодруме заблокировали украинские спортсмены
В попытках спастись от санкций ЕС и Великобритании яхта олигарха Романа Абрамовича пришла в турецкий Бодрум. Там ее встретила юношеская команда украинских яхтсменов. Дети вместе со своим тренером заблокировали проход между судном и причалом, чтобы не дать судну пришвартоваться. Позже на место прибыла полиция. Данные подростков переписали, а яхту Абрамовича отпустили. #Абрамович #санкции #Турция
Абрамович / Others
Истории