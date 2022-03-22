Яхту Абрамовича в Бодруме заблокировали украинские спортсмены

В попытках спастись от санкций ЕС и Великобритании яхта олигарха Романа Абрамовича пришла в турецкий Бодрум. Там ее встретила юношеская команда украинских яхтсменов. Дети вместе со своим тренером заблокировали проход между судном и причалом, чтобы не дать судну пришвартоваться. Позже на место прибыла полиция. Данные подростков переписали, а яхту Абрамовича отпустили. #Абрамович #санкции #Турция