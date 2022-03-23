Музеи Лондона и Парижа не могут вернуть в Россию экспонаты, которые были привезены на их выставки, сообщает The New York Times.

Жан-Поль Клавери, специальный советник главы компании LVMH заявил изданию, что без рисков вернуть работы в российские хранилища будет непросто. Речь идет о 200 полотнах из коллекции братьев Морозовых, которые выставлены в музее Louis Vitton в Париже.

Коллекцию Морозова должны были отправить в Россию сразу после закрытия выставки 3 апреля. Однако из-за вторжения России в Украину большинство европейских стран запретило российским авиакомпаниям входить в свое воздушное пространство, а многие европейские авиаперевозчики приостановили полеты в и из России. Из-за этого неясно, когда экспонаты попадут домой.

«Возможно, нам придется поместить работы на хранение, или хранить их в посольстве, или в надежном сейфе, который у нас есть в фонде. Безопасность картин — наша единственная цель», — отметил собеседник издания.

В коллекцию братьев Морозовых входят картины Ван Гога, Гогена, Моне и Сезанна, Серова, Малевича, Коровина. Выставка проходит до 3 апреля. Разрешение на отправку работ во Францию, которые не видели за пределами России, подписывал лично президент Владимир Путин, пишет The New York Times.

Сами российские музеи крайне неохотно высказываются на эту тему. Третьяковка, которая, по словам источника «Известий», ответственна за транспортировку произведений с выставки Морозовых, отказалась от комментариев. Другой источник «Известий» в одном из основных музеев — участников парижской выставки объяснил, что вопросы возврата произведений сейчас решаются на уровне не директоров, а правительства. Эрмитаж сослался на свой сайт. А в Русском музее, который тоже выдал картины на выставку Морозовых, хотя и меньше, чем Эрмитаж и московские коллеги, сообщили, что «срочных вывозов экспонатов не предполагается, обсуждаются вопросы транспортировки».

С похожими проблемами также может столкнуться и Музей Виктории и Альберта в Лондоне, который до 8 мая проводит выставку, посвященную ювелиру Карлу Фаберже. Она включает 13 экспонатов, среди которых яйцо Фаберже, подаренное Путиным петербургскому «Эрмитажу», а также объекты фонда «Связь времен» — его основатель Виктор Вексельберг находится в санкционном списке Великобритании.

Правительства Австрии, Великобритании, Нидерландов и Испании попросили культурные организации пока не сотрудничать с российскими государственными музеями, даже если они планировали выставки с ними в течение многих лет.

Так, ранее The Guardian узнала об отказе Британской королевской коллекции передать на выставку в Музеи Московского Кремля три меча XVII века, один из которых принадлежал королю Карлу I. Первоначально Королевская коллекция планировала отправить в столицу России эти экспонаты, но в середине февраля изменила свое решение.

Мечи должны были экспонироваться на выставке «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления», которую планировалось открыть 4 марта. Организаторы собирались показать 140 экспонатов из 18 музеев России и других стран мира, в том числе из Лувра, Музея истории искусств в Вене и мадридского Прадо.

Кстати, Франция также отзывала 15 экспонатов, которые уже были доставлены в Россию, сообщила газета Le Monde 9 марта. «Наше присутствие могло быть истолковано как признак расхождений между европейцами», — пояснил представитель Министерства культуры республики. Он отметил, что общение с российской стороной проходило без какой-либо враждебности. Также свои экспонаты отозвали Вена и Мадрид.

При этом российские музеи также сталкиваются с подобными проблемами.

В начале марта представители Эрмитажа написали нескольким итальянским музеям письма, в которых говорилось, что в соответствии с приказом Министерства культуры России оно отзывает все экспонаты по всему миру к 31 марта. Затем музей заявил, что «учитывая проблемы безопасности и логистики», он все-таки не будет отзывать работы.

Как пишет The New York Times, правительства и музеи не хотели бы создавать прецедент, отказываясь отправлять произведения искусства обратно, поскольку это «нарушило бы всю систему» международных займов, сказал Рид. Картины в Фонде Louis Vuitton, например, подпадают под действие французского закона, известного как arrêté d'insaisissabilité, который защищает культурные объекты от захвата иностранным правительством.

Подсчитать даже примерную стоимость российских произведений, застрявших за границей, непросто: за исключением немногочисленных вещей из частных коллекций эти картины никогда не фигурировали на аукционах. Но можно сказать наверняка, что гипотетическая сумма измерялась бы в миллиардах долларов, отмечали «Известия». Так, действующий ценовой рекорд на Сезанна — $288 млн (включая комиссии посредников). На Пикассо — $195 млн. Существенно дороже $100 млн продавались Ван Гог, Клод Моне.

После начала боевых действий России в Украине европейские страны, первой из которых была Великобритания, начали закрывать воздушное пространство для российских самолетов. В итоге небо для России закрыли все страны Европейского союза, США, а также Швейцария, Албания, Северная Македония, Исландия и Канада. Россия в ответ закрыла небо для полетов для самолетов из 36 стран, включая весь Евросоюз и Канаду.