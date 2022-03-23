Вице-премьер Украины Ирина Верещук считает, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет»», — написала Верещук на своей странице в соцсети, где большинство предыдущих публикаций были посвящены организации гумкоридоров.

По мнению Верещук, еще немного, и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской.

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?!» — добавила вице-премьер.

Вице-премьер обвинила венгерские власти в желании получить выгоду от продолжающегося кризиса.

«В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом», — написала она.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан 24 февраля осудил российские действия в Украине, однако позднее указал, что Будапешт не будет вмешиваться в конфликт и не станет жертвовать своей энергетической безопасностью. По словам Орбана, Украина может рассчитывать на Венгрию в плане гуманитарной помощи, топлива и продуктов, но не оружия.

Эта позиция сохранилась и к концу четвертой недели войны. 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддерживает отказ от российских энергоресурсов, поскольку это ставит под угрозу безопасность ее собственного энергоснабжения.

«Нам надо четко говорить об этих проблемах, поскольку существует опасность войны», — заявил министр, добавив, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта в Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».

Также Сийярто высказался против отправки в страну миротворцев. Кроме того, глава МИД повторил озвученную Орбаном позицию по поставкам летального оружия Киеву — Будапешт не будет отправлять его сам и не разрешит транзит через свою территорию.

Еще до начала войны Венгрия заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны (киберцентр), сообщала украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник. Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны занимается проблемами кибербезопасности стран, входящих в него, а также членов НАТО. Он был основан в 2008 году по инициативе Эстонии, имеет статус военной организации, присвоенный Североатлантическим советом. Центр распространяет между странами-членами опыт по киберобороне, занимается обучением и тренировками.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

В Закарпатской области Украины компактно проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом районе жили около 150 тыс. венгров. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что их количество в регионе уменьшилось на 21 тыс. и составляет примерно 131 тыс. человек.

В городе Берегово Закарпатской области доля венгров в соответствии с переписью 2001 года превышала 48%, украинцев в городе насчитывалось 38%. В 2012 году городская администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил законную силу.