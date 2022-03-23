Российские чиновники регулярно заявляют о притеснениях студентов в зарубежных вузах и даже разработали «беспрецедентные меры по защите их прав». Например, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из не подконтрольных Киеву «ЛНР/ДНР», смогут продолжить обучение в университетах России бесплатно.

Однако интересно, что сами студенты про дискриминацию не говорят. Наоборот, по большей части они отмечают поддержку от сокурсников, преподавателей и администрации вузов. Оскорбления сыплются вне науки и от тех, кто и раньше себя не сдерживал. Главной проблемой сейчас стала все-таки оплата учебы и текущих расходов — из-за аномального роста валюты и блокировки карт.

Миллионы на заграничный диплом

Согласно статистике последних лет, всего 1,5% россиян отправляют своих детей учиться в высшие учебные заведения за границу. В среднем в иностранные вузы поступает 50-60 тысяч россиян в год, в то время как из школ выпускается более 4 млн человек.

Дело, конечно, в стоимости обучения. За получение заграничной корочки приходится выкладывать более 50 тысяч долларов в год, если речь идет про США и Канаду, более 80 тысяч долларов — в учебных заведениях Великобритании и, получается, всего от 10 тысяч долларов в университетах Голландии.

Но при этом среди уехавших студентов не только дети богачей. Среди них есть молодые люди, которые по-настоящему увлечены наукой и живут ею. Это те самые «мозги», об утечке которых переживает любая родина. Нередко родители таких уникумов берут на обучение кредиты. И сейчас, когда из-за роста валюты плата за учебу увеличилась в несколько раз, а перспективы заработка их родителей в России стали крайне туманны, у студентов иногда не остается выбора.

Никто не пострадает

Министерство науки и высшего образования сообщило, что ежедневно получает заявления от российских студентов, которые учатся за границей, но хотят вернуться на родину и продолжать обучение здесь.

«У нас день ото дня растет количество заявлений от студентов из-за рубежа, которые хотели бы продолжить обучение в России, — сказал глава ведомства Валерий Фальков на встрече с ректорами российских вузов. — На сегодняшний день более 500 заявок. В масштабах всей системы высшей школы это не так много, но каждый студент для нас дорог».

Фальков также поблагодарил вузы, которые согласились принять таких студентов. По его данным, в российских ведущих университетах уже начали обучение 85 человек, которые перевелись из-за границы. Кроме того, в страну пребывает молодежь из «ЛНР/ДНР», которым также необходимо продолжать образование. Минобрнауки обещало предоставлять тем и другим бюджетные места в федеральных и региональных университетах, причем не в ущерб другим студентам.

Известно также, что на 15 марта в НИУ ВШЭ было обработано 152 обращения от студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. Старший директор вуза по основным образовательным программам Анна Коровко уточнила «Профилю», что больше всего заявок поступило из Чешской республики — 77 человек. Также есть заявки из Великобритании (13), Польши (11), США (9), Франция (7), Австрии (4). Из Украины пока поступило только три обращения.

Также о своей готовности принять студентов заявили МГУ, СПбГУ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МГТУ им. Н.Э. Баумана и ряд других ведущих российских вузов.

Обучение продолжается

О том, что зарубежные вузы начали ущемлять права студентов из России и отчислять их, российские чиновники стали говорить еще в конце февраля. В частности, об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая и попросила принять «беспрецедентные меры по защите прав российских студентов».

Однако журналисты Forbes решили уточнить, что на самом деле изменилось у самих российских школьников и студентов в зарубежных учебных заведениях. Оказалось, что в целом ситуация стабильна и обучение у подавляющего большинства россиян продолжается.

В некоторых случаях учащиеся действительно сталкивались с недружественным отношением со стороны одноклассников и сокурсников, но травлю быстро пресекает руководство учебных заведений. Более того, многие родители и учащиеся получают письма со словами поддержки, подписанные руководителями школ и вузов. Многие национальные системы образования дают специальные рекомендации для сотрудников, в которых объясняется, как избегать конфликтных ситуаций, как действовать при возникновении ссор и как сохранять атмосферу взаимопонимания.

22-летний студент Университета Бургундии Павел рассказал «Ленте»: «Президент нашего университета прислал письмо, что поддерживает и украинцев, и русских, и постарается создать максимально нормальную обстановку для обучения. Другие организации, которые помогают студентам, тоже написали, что и украинцам, и русским они готовы помочь финансово, продуктами и медикаментами, если есть такая необходимость. Все это бесплатно».

Основная сложность заключается все-таки в оплате обучения и текущих расходов — из-за блокировки счетов и карт некоторых банков. Как, например, сообщают в агентстве GoStudy, c российской и украинской стороны родители не могут перечислить деньги детям, находящимся в Чехии. У ребят встает вопрос об оплате общежитий, покупке еды и товаров первой необходимости.

Также накладывает отпечаток резкое падение рубля, а соответственно, рост стоимости обучения и проживания для студентов из России. Соотношение той же чешской кроны и российского рубля практически достигло 1 к 5.

Застряли в России

Виктория из итальянского университета Тренто подчеркивает: «Обычные люди относятся к русским доброжелательно, понимая, что студентов нельзя отождествлять с правительством их страны. Некоторые высказывают поддержку, так как от этого конфликта страдают обе стороны».

Любовь из Германии «ранее никакой дискриминации» не ощущала, но недавно забирала дочь из школы, а та плачет, потому что учительница рассказала, что русские хотят захватить весь мир. «Я сразу пошла к учительнице и предъявила ей претензии по этому поводу, — говорит Любовь. — Она извинилась и сказала, что моя дочь неправильно ее поняла. С ее слов, она сказала только то, что знает из средств массовой информации. После этого мы ходили к директору школы и пригрозили ей, что если это повторится, то мы будем обращаться в соответствующие органы. Директор пообещала поговорить с учителями».

20-летний Роман из Пражского экономического университета также рассказал показательную историю: «В моем университете один преподаватель захотел ввести «личные» санкции в отношении русских. Перечислять не буду, грубо говоря, не хотел их учить и работать с ними. Скажу прямо — его «сожрали», раскритиковали в университете, в его партии и в СМИ. Он публично извинялся».

Все университеты Чехии заверяют, что «все будет окей, и если будет какая-то индивидуальная дискриминация, то студенты могут спокойно обращаться в администрацию», говорит Роман.

22-летний студент Университета Бургундии Павел отметил, что их «коллектив довольно интернациональный, как это в науке часто бывает», есть даже русские преподаватели. «Но в целом ситуация сейчас довольно плохая», — сказал россиянин и уточнил момент, который может объяснять, почему часть студентов решила продолжить учебу в России. «Неделя, когда все началось, выпала на каникулы во Франции. Многие ребята улетели в Россию и сейчас застряли там», — объяснил он. Не всем удается выбраться через обходные пути. А в условиях подорожания учебы согласиться на бесплатную на родине — неплохой вариант решения проблемы.