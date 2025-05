Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза рассмотреть возможность прямого финансирования украинских вооруженных сил за счет небольшой доли национального ВВП. Соответствующее заявление он сделал после участия в переговорах на полях саммита министров финансов стран G7 в Канаде.

По словам Марченко, он получил от европейских коллег «четкие сигналы» готовности к дальнейшей поддержке Украины. Обсуждались как перспективы помощи в 2026 году, так и вопрос интеграции украинской армии в систему коллективной обороны Европы.

«Мы предлагаем партнерам не только участвовать в финансировании ВСУ, но и рассмотреть вопрос интеграции нашей армии в общеевропейскую оборонную систему. Такие расходы составят лишь незначительную часть совокупного ВВП и могут быть распределены между странами-участницами. Они также могут быть учтены в рамках оборонных обязательств перед НАТО», — пояснил министр.

Марченко напомнил, что европейские страны уже предпринимают меры по укреплению собственной обороноспособности, однако этот процесс требует значительного времени и ресурсов. На этом фоне поддержка Украины, по его словам, является «эффективным и экономически оправданным решением».

«Поддержка Украины — это не просто политический выбор, это объективная необходимость. Нужно действовать уже сейчас, чтобы быть сильными завтра», — подчеркнул министр.

По данным Financial Times, ранее Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Вашингтон готов отойти от роли посредника и оставить Украине и России возможность самим договориться.

The Wall Street Journal писала, что Трамп передал своим европейским коллегам: (Президент РФ) Владимир Путин не собирается завершать войну, поскольку считает себя победителем на поле боя. The New York Times отмечала, что президент США отказался от новых санкций против России, хотя ранее заявлял о такой возможности.

Эти заявления вызвали обеспокоенность в странах ЕС. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур со ссылкой на данные разведки предупредил, что Россия может сосредоточить до 800 тыс. военнослужащих у границ НАТО. По данным Bild, Москва активно наращивает военную инфраструктуру вблизи восточных рубежей альянса.