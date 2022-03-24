Глава МИД Афганистана: Мы не будем полем битвы великих держав

Правительство Афганистана уважает независимость каждого и стремится к добрососедству со всеми странами региона и конструктивным отношениям с ведущими державами мира. Министр иностранных дел Амир Хан Муттаки рассказал TRT на русском об акцентах во внутренней и внешней политики Кабула, о роли ислама, этническом факторе, усилиях по восстановлению страны и опыте последних 20 лет. По его словам, приоритетом для властей сегодня является экономика. #Афганистан #МИД #Талибан