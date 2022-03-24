Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку с первых дней вторжения России в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Однако президент Владимир Путин отказал ей в этом, пригрозив негативными последствиями для нее и ее семьи.

«На прошлой неделе она в очередной раз была выдвинута на пятилетний срок на этом посту. Невозможно узнать, о чем она думает, — сказано в публикации. — Ей предстоит разбираться с последствиями войны, которые уничтожили то, чего она добилась за девять лет в качестве главы Центробанка». Источники Bloomberg утверждают, что отставку Набиуллиной сейчас президент воспринял бы как предательство.

О том, что Набиуллина заявляла о желании покинуть свой пост с конца февраля, ранее говорили и другие источники. В частности, об этом сообщал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники подтверждало эти сведения. Набиуллина упомянула о своих планах покинуть пост и в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, писали в СМИ.

Глава Банка России рассматривала возможность ухода с поста с начала войны, утверждал собеседник The Guardian. «Набиуллина думала об отставке с самого начала войны, — говорил он. — Но это будет иметь прямые последствия для нее и ее семьи».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает. Пресс-служба Центробанка также опровергала информацию СМИ.

Bloomberg также поговорил с несколькими сотрудниками Центробанка, которые рассказали о чувстве безнадежности, возникшем в ведомстве в течение нескольких недель после вторжения в Украину. Они сообщили, что опасаются того, что их компетенции окажутся бесполезны, ведь Россия в результате санкций оказалась отрезана от мира. В какой-то момент темп увольнений был настолько интенсивным, что у IT-отдела не хватило рук для закрытия учетных записей сотрудников, говорится в публикации.

Вскоре после начала войны, 2 марта Набиуллина выступила перед сотрудниками ЦБ и заявила, что российская экономика «столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией». «Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло, — говорила она. — Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк справились с любыми шоками, экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся». Глава Банка России тогда попросила своих сотрудников не вступать в политические споры, которые «только выжигают силы».

Ранее стало известно о том, что Россию покинул специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, который подал в отставку по собственному желанию. Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул. Позднее пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил данные об уходе Чубайса со своего поста. Источники СМИ связали отъезд чиновника с его позицией по Украине.