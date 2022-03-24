Более половины жителей Украины заявили, что потеряли работу в результате военных действий в стране. Об этом свидетельствуютрезультаты опроса украинской группы «Рейтинг». О том, что они не трудоустроены, заявили 53% имевших до войны работу украинцев. Еще 22% работают в обычном режиме, 21% — удаленно или частично, только 2% смогли найти себе новую работу.

«Это показатель не только экономических проблем, но и социально-психологических, — считают исследователи. — Работа — это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, структурированность времени. Она стабилизирует, придает уверенности, снижает тревогу и повышает самооценку».

Большая часть украинцев утратили такую поддержку и, что еще более вероятно, получили более высокий уровень дезадаптации, приводится в публикации. Больше всего это коснулось жителей востока страны (74%), молодежи до 35 лет (60%) и покинувших свой город (66%).

Также исследователи «Рейтинга» выяснили, что в результате войны экономическое положение не изменилось только у 18% украинцев, у 52% значительно ухудшилось, у 28% скорее ухудшилось. Еще 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.

При этом, согласно опросу, большинство украинцев довольно оптимистично настроены по поводу восстановления страны после войны — 51% считает, что на это хватит пяти лет, 13% — до года. При этом украинцы готовы не только ждать, но и присоединиться к восстановлению страны, показал опрос: 61% хотят финансово поддержать восстановление или пойти работать строителями. Треть — 33% — хотели бы также участвовать в работах по реконструкции, но не имеют такой возможности, и только 5% полагают, что это дело исключительно власти.

Также большинство — 90% — опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. Еще 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% — международные организации, 12% — США. Только 10% респондентов уверены, что восстанавливаться после войны Украина должна самостоятельно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже 480,5 тысяч граждан страны получили 6,5 тыс. грн разовой помощи (около 21 тыс. руб). Она предназначена для людей, которые потеряли работу из-за войны, в рамках программы «єПідтримка». Всего за ней обратились 3,2 млн человек.