Крупный производитель автомобилей Renault приостановил работу в России, говорится в заявлении французской компании. Также представители Renault прокомментировали участие концерна в АвтоВАЗе (у Renault 67,61% в Alliance Rostec Auto, остальное у «Ростеха», который попал под санкции ЕС). «С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Что касается своей доли в «АвтоВАЗе», группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудников в России», — заявили в компании.

Сложности с производством в России у компании наблюдались и ранее: с 28 февраля производство было в простое, затем завод в Москве снова запустился 21 марта. В Renault уточнили, что пересмотрели финансовый прогноз на 2022 год и ожидают роста операционной маржи на 3% (ранее — свыше 4%).

Как сообщил«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, приостановка работы компании была ожидаема. Собеседники издания также заявили о широком резонансе новости о возобновлении работы завода на глобальном уровне.

После вторжения России в Украину и введения западных санкций автопроизводители начали сворачивать свою деятельность в стране. Так, General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota, Audi и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.

Как указывает «Коммерсант», приостановили отгрузки также производители велосипедов Colnago, Giant, Merrida, Scott и Trek. Airbus и Boeing прекратили обслуживание российских самолетов.

Россию покинули не только производители техники и запчастей, но и другие иностранные компании. В том числе поставки приостановили производители продуктов питания, бытовой химии, предметов личной гигиены, косметики, одежды, товаров для дома, бытовой техники и электроники и так далее. Последней из крупных компаний, объявившей о сокращении поставок в Россию, стал бренд продуктов питания Nestle. Швейцарская компания решила прекратитьпродажу в стране продукции брендов Nesquik и KitKat.