Роспотребнадзор фиксирует рост числа заболевших новым штаммом коронавируса «стелс-омикрон» в стране. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии ведомства Камиль Хафизов, сообщает РИА «Новости».

«В РФ доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», присутствуя практически во всех регионах страны», — рассказал эпидемиолог. При этом, по словам Хафизова, резкого подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается, так как очень большая доля населения уже получила иммунитет к «стелс-омикрону» благодаря вакцинации или ранее перенесенной болезни.

«Трудно точно утверждать, что «стелс-омикрон» не вызовет какого-то подъема заболеваемости, другой вопрос, насколько он может быть выраженным, — отметил со своей стороны академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. — В настоящее время значительная часть населения переболела и получила вакцинацию, часто неоднократно, некоторые были вакцинированы и потом переболели в легкой форме коронавирусной инфекцией». Это, по словам врача, и создает «довольно сильную иммунную прослойку».

Меньше случаев заболевания «стелс-омикроном» в России, чем за рубежом, из-за приостановки авиасообщения со многими странами, пояснил Покровский. «Мы ожидаем, что в ближайшее время, где-то через месяц, установится совсем хорошая погода, люди будут больше времени проводить на открытом воздухе, — рассказал он. — Это [уменьшение контактов], конечно, также ограничивает распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем».

Число случаев заражения коронавирусом в мире в целом вновь начало увеличиваться после нескольких недель спада, о чем на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 16 марта. По данным организации, рост фиксируется в Китае, Европе, Африке. Как сообщало 14 марта Associated Press, в Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Глава ВОЗ отмечал, что следовало ожидать «продолжения локальных вспышек» заболевания там, где «меры по предотвращению распространения [инфекции] были отменены».