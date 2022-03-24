Одна из крупнейших в мире платформ электронной коммерции Amazon решила создать логистическую базу в Турции для удовлетворения растущего спроса, сообщил Reuters. В проект планируется инвестировать более $100 млн.

Ожидается, что в первый год работы предприятие создаст более 1 тыс. рабочих мест. Оно будет поддерживать внутренние и экспортные операции малых и средних компаний, которые продают продукцию на площадке Amazon. По данным издания, логистический центр в Стамбуле откроется осенью 2022 года. Уже начат найм в отделы проектирования, управления персоналом, бухгалтерского учета и информационных служб будущего логистического центра.

Ранее TRT на русском писал о том, что Турция заинтересовалась развитием Транскаспийского транспортного маршрута. Вместе с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией Анкара планирует создать единую логистическую компанию для решения вопросов сквозного тарифообразования, декларирования, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. Также по Транскаспийскому маршруту утверждены комплексные тарифные ставки на перевозки по основным номенклатурам грузов (уголь, кокс, ферросплавы и другие) вагонами и контейнерами.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Согласно данным казахстанских властей, по нему можно перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров.

Осенью прошлого года британские службы контрразведки (MI5), внешней разведки (MI6) и радиоэлектронной разведки (GCHQ) предоставиликомпании Amazon контракт на разработку облачного сервиса для безопасного хранения и обработки секретных материалов. Ожидалось, что соглашение позволит британским спецслужбам обмениваться информацией между собой и с другими ключевыми ведомствами, а также проводить глубокий анализ данных с помощью искусственного интеллекта.