ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Сирия добивает остатки сил режима Асада
После нападения лоялистов свергнутого режима Асада на правительственные силы в прибрежной провинции Латакия погибли почти 200 человек — самая смертоносная вспышка насилия с декабря
Сирия добивает остатки сил режима Асада
БМП движется по дороге после того, как власти продлили комендантский час в городах Латакия и Тартус на северо-западе Сирии в пятницу / AA
8 марта 2025 г.

Столкновения между сирийскими правительственными силами и сторонниками свергнутого президента Башара Асада привели к гибели почти 200 человек, что стало самой кровавой вспышкой насилия с момента свержения Асада в декабре, сообщается в пятничном отчете.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), бои вспыхнули в четверг, когда боевики режима Асада устроили засаду на силы безопасности в Латакии, прибрежной провинции и бывшем оплоте алавитской базы поддержки свергнутого лидера. Вслед за этим проправительственные бойцы начали ответные боевые действия.

SOHR сообщает, что среди погибших не менее 50 правительственных военнослужащих и 45 проасадовских боевиков.

В ответ на столкновения глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара поклялся выследить «остатки» режима Асада и предать их суду. Его администрация, сформированная после восстания, свергнувшего Асада, обязалась положить конец межконфессиональному насилию и объединить разоренную войной страну.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал все стороны «воздержаться от действий, которые могут еще больше разжечь напряженность, усилить конфликт, усугубить страдания пострадавших общин, дестабилизировать Сирию и поставить под угрозу достоверный и инклюзивный политический переход».

В то время как правительственные силы укрепляют позиции в Латакии, Тартусе и Джабле, комендантский час остается в силе, а напряженность продолжает оставаться высокой в прибрежных оплотах бывшего правителя Сирии.

В пятницу по всей Сирии прошли масштабные демонстрации в поддержку сил безопасности и военных операций, направленных на искоренение сторонников свергнутого режима Асада. Одно из крупнейших собраний состоялось на площади Саадаллы аль-Джабри в Алеппо, где толпы собрались, чтобы поддержать усилия сирийского правительства в борьбе с оставшимися лоялистами Асада.

Башар Асад, руководивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию 8 декабря. Тем самым был положен конец правлению режима партии Баас, находившейся у власти с 1963 года. Ахмед аш-Шараа, возглавлявший повстанцев для свержения Асада, был объявлен переходным президентом страны 29 января.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us