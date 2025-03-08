Столкновения между сирийскими правительственными силами и сторонниками свергнутого президента Башара Асада привели к гибели почти 200 человек, что стало самой кровавой вспышкой насилия с момента свержения Асада в декабре, сообщается в пятничном отчете.

По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), бои вспыхнули в четверг, когда боевики режима Асада устроили засаду на силы безопасности в Латакии, прибрежной провинции и бывшем оплоте алавитской базы поддержки свергнутого лидера. Вслед за этим проправительственные бойцы начали ответные боевые действия.

SOHR сообщает, что среди погибших не менее 50 правительственных военнослужащих и 45 проасадовских боевиков.

В ответ на столкновения глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара поклялся выследить «остатки» режима Асада и предать их суду. Его администрация, сформированная после восстания, свергнувшего Асада, обязалась положить конец межконфессиональному насилию и объединить разоренную войной страну.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал все стороны «воздержаться от действий, которые могут еще больше разжечь напряженность, усилить конфликт, усугубить страдания пострадавших общин, дестабилизировать Сирию и поставить под угрозу достоверный и инклюзивный политический переход».

В то время как правительственные силы укрепляют позиции в Латакии, Тартусе и Джабле, комендантский час остается в силе, а напряженность продолжает оставаться высокой в прибрежных оплотах бывшего правителя Сирии.

В пятницу по всей Сирии прошли масштабные демонстрации в поддержку сил безопасности и военных операций, направленных на искоренение сторонников свергнутого режима Асада. Одно из крупнейших собраний состоялось на площади Саадаллы аль-Джабри в Алеппо, где толпы собрались, чтобы поддержать усилия сирийского правительства в борьбе с оставшимися лоялистами Асада.

Башар Асад, руководивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию 8 декабря. Тем самым был положен конец правлению режима партии Баас, находившейся у власти с 1963 года. Ахмед аш-Шараа, возглавлявший повстанцев для свержения Асада, был объявлен переходным президентом страны 29 января.