Военное следствие заподозрило бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича во взятке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия.

Как выяснило издание, Супранович отвечал за контроль исполнения гособоронзаказа на ремонт зенитно-ракетных комплексов «Кинжал», «Оса-М» и «Форт», установленных на боевых кораблях. По мнению следствия, в 2012–2014 годах он получал взятки за то, что помогал заключать контракты на ремонт вооружений на определенных предприятиях, в частности ОАО «Завод «Электроприбор», ЗАО «Союз-М» и ОАО «Саратовский радиоприборный завод».

Следствие считает, что к нему в 2012 году обратился заместитель гендиректора ОАО «Завод «Электроприбор» Николай Коваленко и некий Александр Абрамов с просьбой посодействовать в заключении госконтракта на ремонт зенитно-ракетного комплекса «Форт». За это Супранович должен был получить вознаграждение в размере 5% от суммы контракта.

Чтобы отработать взятку, Супранович включил почти весь перечень корабельного вооружения всех российских флотов в план сервисного обслуживания на 2013 год, хотя в тот момент в обслуживании нуждались только ЗРК «Кинжал» и «Оса-М». Это было сделано, чтобы израсходовать все выделенные из бюджета 457 млн руб, однако он успел освоить только 195 млн руб.

В деле говорится, что Супранович ввел в заблуждение начальство, сообщив, что на предложение поучаствовать в аукционе откликнулся только завод «Электроприбор». На самом же деле другим потенциальным исполнителям предложение не отправляли. После этого аукционная комиссия аннулировала итоги конкурса, поскольку в нем участвовала лишь одна компания, не имевшая необходимой лицензии.

При этом Супрановичу удалось убедить руководство, что «отсутствие госконтракта по указанной позиции может привести к срыву выполнения кораблями Северного флота задач в 2014 году». Впоследствии завод «Электроприбор» заявил о выполнении работ по не подлежащим ремонту деталям ЗРК, сроки эксплуатации которых к тому же истекли, а Супранович, который отвечал за приемку ремонта, проигнорировал это.

У следствия есть доказательства махинации также с госконтрактами заводов «Союз-М» и «Саратовского радиоприборного завода», которым Супранович помогал искусственно ограничить конкуренцию по контрактам.

В 2014 году Супранович получил от упомянутого Абрамова более 16 млн руб, после чего в отношении капитана 1-го ранга было возбуждено дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России), следствие ходатайствовало о его аресте. Его подельникам, Абрамову и Коваленко, инкриминировали дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК России). Их задержали 22 марта после серии обысков, проведенных сотрудниками Главного военного следственного управления и военной контрразведки ФСБ.

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