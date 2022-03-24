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Путин объявил о переходе на расчеты за поставки российского газа в рублях
Президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в «скомпрометировавших себя валютах» и перейдет к расчетам в рублях. После этого заявления впервые с 3 марта цена за доллар в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 100 рублей. #Россия #Путин #газ #рубли
Путин объявил о переходе на расчеты за поставки российского газа в рублях / Others
24 марта 2022 г.
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