Путин объявил о переходе на расчеты за поставки российского газа в рублях

Президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в «скомпрометировавших себя валютах» и перейдет к расчетам в рублях. После этого заявления впервые с 3 марта цена за доллар в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 100 рублей. #Россия #Путин #газ #рубли