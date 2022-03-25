Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО по итогам саммита Альянса заявил, что Анкара прилагает все усилия для прекращения войны в Украине. «Мы находимся в дипломатических контактах с обоими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира», — цитирует «Анадолу» слова Эрдогана.

Президент уточнил, что Турция из-за своего географического положения и особых отношений с Россией и Украиной занимает особую позицию в этом конфликте. «Россия и Украина наши соседи. Наши отношения с Украиной имеют долгую историю, они основаны на многостороннем сотрудничестве и достигли стратегического партнерства, — рассказал он. — С Россией отношения выстроены на принципах взаимной безопасности и диалога. Турция в течение 11 лет в одиночку тянет бремя сирийской войны».

По его словам, Анкара прекрасно понимает проблемы гуманитарного характера, которые возникают из-за войн, поэтому своей главной задачей турецкая дипломатия считает прекращение военных действий. «Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировую общественность. Это должен быть стойкий и крепкий мир», — добавил Эрдоган.

При этом Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, подчеркнул он. С 2014 года страна оказывает всестороннюю поддержку народу и правительству Украины, Турция не признает аннексию Крыма Россией, сказал Эрдоган. Поэтому основным принципом для достижения мира Анкара считает территориальную целостность и суверенитет Украины, а все переговоры должны проходить в рамках этих принципов.

Президент Турции также поблагодарил генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга за проявленные в кризисной ситуации лидерские качества. Он заверил, что приложенные генсеком усилия «важны не только для безопасности Европы, но и всего мира».

Эрдоган также подчеркнул, что НАТО не представляет угрозы для России. «Альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны, — уточнил он. — Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Эрдогана гарантом безопасности своей страны и рассказал об их «мощных личных взаимоотношениях». Президент Турции неоднократно высказывал пожелание стать посредником в переговорах России и Украины, предлагая Стамбул как площадку для них.