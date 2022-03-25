В конце февраля 12 членов оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю во главе с капитаном полиции Фаридом Читавом отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и следовании на территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист и глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Упомянутый отряд с начала февраля находился в аннексированном Крыму, куда его отправили для участия в учениях «Заслон 2022». Свой отказ ехать в Украину бойцы ОМОН объяснили его незаконностью.

«Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации, — пояснил Чиков. — О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал».

Незаконное пересечение государственной границы само по себе является преступлением (ст. 322 УК РФ), а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы нарушает Уголовный кодекс этой страны, напомнил юрист. Из-за отказа пересекать границу бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы. Представители отряда посчитали свое увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии шесть женщин перекрыли движение через мост в станице Зеленчукская, требуя предоставить им информацию об отправленных на войну с Украиной родственниках. Об этом написал Telegram-канал ASTRA. Военные проходили службу в войсковой части №01485 в станице Сторожевая-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, откуда их отправили в Украину, после чего они перестали выходить на связь. Участницы протеста были задержаны.

Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших в Украине только один раз — 2 марта. По его данным, на тот момент было известно о смерти 498 человек. Однако после этого о новых убитых сообщали региональные и местные власти. Так, 23 марта были опубликованы имена семерых военнослужащих с Юга России и Северного Кавказа, убитых в ходе военной операции в Украине. Ими стали пятеро уроженцев Дагестана и по одному из Северной Осетии и Краснодарского края.