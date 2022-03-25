В 2017 году уйгурку Мерьем Эмет арестовали и приговорили к 20 годам тюрьмы за разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Синьцзян, сообщает Aninews. Известно об этом стало только сейчас.

По словам ее мужа Абдуллатифа Кучара, который сейчас проживает в Стамбуле с двумя детьми, китайские спецслужбы заинтересовались Эмет в 2012 году, когда Эрдоган приехал с рабочим визитом в Урумчи. Жительнице Синьцзяна удалось встретиться с ним и поговорить около часа. После этого ее регулярно вызывали на допросы, а мужа вынудили покинуть страну. Двое детей пары тогда остались в государственных школах-интернатах, где они пробыли около 20 месяцев, после чего в декабре 2019 года Кучар смог забрать их и перевезти в Турцию.

Тогда же у него получилось встретиться с женой, которая была приговорена к 20 годам за «брак с иностранцем» и встречу с турецким президентом. По словам Кучара, Эмет «вела себя как статуя» и почти не отвечала на его вопросы. Ее арест правозащитники связали с кампанией репрессий китайских властей против уйгуров и других тюрко-мусульманских нацменьшинств в Синьцзяне.

Ранее сообщалось, что в Синьцзяне преподаватель литературы из Урумчи Нурмемет Омер был осужден и приговорен к десятилетнему тюремному сроку за перевод книг на уйгурский язык. Он был задержан в 2018 году, его обвинили в сепаратизме, «маргинализации» национальной культуры, попытке «расколоть страну» и в пропаганде западного образа жизни. Причиной для преследования стали переводы таких книг «Великая шахматная доска: американское господство и его геостратегические императивы» Збигнева Бжезинского и «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.

После пекинской Олимпиады китайские власти пообещали допустить в Синьцзян омбудсмена ООН для ознакомления с ситуацией на месте, писалTRT на русском.

Синьцзян-Уйгурский автономный район известен на весь мир «лагерями перевоспитания», куда в основном попадают уйгуры, казахи и кыргызы. Заключенные рассказывают о пытках, рабстве, насильственной стерилизации, идеологической обработке и принудительном отказе от ислама. Сообщается, что через лагеря прошли около 7,7 млн человек. Озабоченность происходящим выражает ООН, многие страны Запада расценивают репрессивную кампанию как геноцид.