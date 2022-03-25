Незадолго до начала большой российско-украинской войны президент Украины Владимир Зеленский произнес на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности программную речь. В тот момент она имела серьезный резонанс из-за ряда ее положений, сегодня же может показаться уже неактуальной.

Какими же были главные тезисы Владимира Зеленского и какие из них могут быть актуальными и после начала войны?

Претензии Зеленского

Мюнхенскую речь Владимира Зеленского 19 февраля 2022 года некоторые сравнивают с Мюнхенской речью Владимира Путина 17 февраля 2007 года. Нечто общее у них действительно есть — и в одной, и в другой звучала критика блока НАТО. Но вот делалось это с совершенно разных позиций. Если в своей речи Владимир Путин обвинял НАТО в планах по расширению на Восток, то Владимир Зеленский, напротив, обвинял блок в отсутствии или нереализации таких планов. Причем тот же упрек он адресовал и Европейскому Союзу.

«Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор жизнь. Неужели восемь лет спустя Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Евросоюз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов? Это касается и НАТО. Нам говорят: дверь открыта. Но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?», — спросил Зеленский.

При этом украинский президент заявил, что Украина фактически стоит на страже Европы: «Украина восемь лет является надежным щитом. И восемь лет сдерживает одну из крупнейших армий мира. Которая стоит вдоль нашей границы, а не границ стран ЕС. И «Грады» летели в Мариуполь, а не в европейские города. И после почти полугодичных боев разрушен аэропорт у нас в Донецке, а не во Франкфурте. И горячо всегда на Авдеевской промке — там было горячо в последние дни, а не на Монмартре. И ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения каждый день во всех регионах. Ни один европейский лидер не знает, что такое регулярные встречи с семьями погибших».

Смысл же его претензий руководству НАТО и ЕС, высказанных в его Мюнхенской речи, заключался в том, что их щитом Украина является в одностороннем порядке, не получая от них должной поддержки. Исходя из чего он заявил: «...надеюсь, никто не думает об Украине, как об удобном и вечном буфере между Западом и РФ. Этого никогда не будет. Этого никто не допустит. Иначе кто следующий? Государства НАТО вынуждены будут защищать друг друга? Хочется верить, что Североатлантический договор и статья 5 (о безусловной защите всеми членами НАТО друг друга от нападения третьих сторон — примечание автора) будут действеннее Будапештского меморандума».

Вне НАТО, но с НАТО

Российско-украинская война частично подтвердила, частично скорректировала тезисы Мюнхенской речи Зеленского.

Подтвердила она их в том, что Украине приходится воевать в одиночку с численно превосходящей ее армией, причем воевать во многом из-за своего желания вступить в военный блок, не ставший ее непосредственно защищать. Собственно, об этом в своей речи говорил и сам Зеленский, заявивший: «Как бы там ни было, мы будем защищать свою прекрасную землю — стоит у нас на границе 50 тысяч, 150 или один миллион солдат какой бы то ни было армии».

С другой стороны, несмотря на нежелание НАТО ввязываться в прямой военный конфликт с Россией из-за Украины, следует констатировать, что входящие в него страны предоставляют Украине поддержку, без которой она не могла бы ни оказывать столь эффективное сопротивление, которое оно оказывает, ни надеяться на его возможный успех.

Поддержка Запада Украине в этом смысле беспрецедентна. Начиная от обрушившегося на Россию санкционного удара, превзошедшего все ожидания и экономической и социальной помощи Украине и бегущим от войны украинцам, заканчивая собственно военной составляющей. Ни на минуту не умаляя стойкости и боевого духа украинских вооруженных сил и всего народа, без которых все это не имело бы никакой ценности, стоит отметить, что новейшие противотанковые и противовоздушные средства, ударные беспилотники, разведданные и средства коммуникации, которыми страны НАТО оснастили и продолжают снабжать Украину, позволили ее армии продемонстрировать высокую эффективность в противостоянии российской армии.

В таком контексте и следует рассматривать как озвученные Кремлем цели своей войны против Украины и требования к ней, так и то, о чем говорилось на предшествовавшем этому заседании Совета Безопасности России. А говорилось там в том числе о том, что украинская армия уже превосходит многие армии стран НАТО, в связи с чем одной из целей начатой против Украины войны Владимиром Путиным была заявлена ее «демилитаризация». А еще одним ультимативным требованием к руководству Украины было принятие на себя обязательств по «внеблоковости».

Что касается последнего, сегодня эта проблема двойственная. С одной стороны, Украина и так не может вступить в НАТО при всем своем желании, и о том, что это вступление не стоит на повестке дня, реагируя на путинский ультиматум, говорило руководство НАТО, а президент Украины вменял ему это в вину.

С другой стороны, совершенно очевидно, что только описанная выше поддержка стран НАТО может позволить Украине, даже не вступая в альянс, избежать той «демилитаризации», которой хочет добиться от нее Кремль. Без такой поддержки от нанесенного российскими ударами урона ее армейской и военно-промышленной инфраструктуре Украина в худшем случае могла бы не оправиться вообще, а в лучшем случае оправлялась бы десятилетиями. Но с такой поддержкой, которая оказывается ей Западом, украинская армия и система национальной безопасности по итогам этой войны только окрепнет, быстро восстановив потери в вооружениях и компенсировав их опытом боевых действий и новыми технологиями ведения войны.

Прогнозы Арестовича

В контексте обсуждаемых вопросов следует обратить внимание на рассуждения одного из основных военных аналитиков и военно-политических стратегов современной украинской власти, советника руководителя Офиса Президента Украины Алексея Арестовича.

В своем провидческом интервью, данном в 2019 году, он фактически предсказал и сценарий начала российско-украинской войны, и ее начало в интервале 2020–2022 гг, пояснив, что у Украины есть только две возможности — либо подвергнуться подобной агрессии России из-за своего желания вступить в НАТО, либо быть поглощенной путинской Россией, отказавшись от этого стремления. При этом на вопрос журналистки о том, какой из этих сценариев лучше для Украины, Арестович, не колеблясь, ответил, что для Украины лучше выиграть войну у России, чтобы по ее итогам вступить в НАТО.

Вместе с тем, в своих интервью уже после начала войны Арестович не раз заявлял о том, что НАТО стало главным разочарованием для него и Украины из-за его как блока беззубого поведения в этой войне. Следует ли из этого, что готовность к сценарию войны с Россией ради вступления в НАТО была ошибкой для украинского руководства? Чтобы понять ответ на этот вопрос, надо как понять, какой вывод Арестович сделал из своего разочарования в НАТО, так и соотнести его с главной мыслью Мюнхенской речи Зеленского.

Так, говоря о своем разочаровании в НАТО как блоке, Арестович в то же время подчеркивает огромное значение для Украины сотрудничества с входящими в него странами и говорит о том, что в будущем Украине нужно будет сделать ставку на рабочие двух- и многосторонние союзы, в том числе и в оборонной сфере. В принципе, именно об этом еще до начала войны говорил в своей Мюнхенской речи и президент Зеленский призвавший к выработке «действенных гарантий безопасности для Украины, гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса, и фактически находимся в серой зоне — в вакууме безопасности».

Помимо прочего Зеленский описал их так: «Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину, ее обороноспособность…Создать для Украины фонд устойчивости и восстановления, программу ленд-лиза, поставки новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии — армии, защищающей всю Европу».

Таким образом, Мюнхенская речь Зеленского стала декларацией курса Украины, определяемого как невозможностью ее вступления в НАТО в нынешних условиях, так и необходимостью двух- и многостороннего сотрудничества с его членами, выступающими в роли авангарда коллективного Запада. И цели, которые ставит перед собой украинское руководство в идущей российско-украинской войне, предполагают необходимость закрепления по ее результатам именно такой реальности.