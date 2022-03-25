Из-за кризиса, связанного с военными действиями в Украине, 40% компаний заморозили на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». Основная причина этого решения — в резком подорожании стройматериалов и сокращении финансирования. В итоге объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%, уверены эксперты.

В указанном опросе принимали участие топ-менеджеры 1 тыс. строительных и проектных компаний по всей России. 70% из них работают сразу в нескольких регионах, 25% — строят в Москве и Подмосковье.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты подтвердили рост цен на стройматериалы за последний месяц. Стоимость некоторых из них выросла на 80%, по другим позициям — в два раза, отметил гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его словам, на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов.

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», — заявила президент «Синергии» Александра Белоус.

О приостановке работы по некоторым объектам из-за резкого роста стоимости кредитования изданию рассказали и в Acons Group (девелопер жилья) и в «Эспро Девелопмент» (строит логопарки).

«В ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем», — говорил еще 1 марта вице-премьер Марат Хуснуллин, который предложил застройщикам заключать контракты на поставку стройматериалов и оборудования на азиатских рынках. Однако по информации «Коммерсанта» от несколько девелоперов, производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов: «Они ссылаются на то, что из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена».

Заморозка ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как госстроек, напротив, станет больше, заявил изданию гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов.

По мнению экспертов, новый кризис отразится и на рынке жилья. Перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья, где быстро заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих не получится, отмечает председатель совета директор «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. По мнению руководителя департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасии Егазарян, в итоге объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%.