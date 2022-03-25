Турция стала самым популярным направлением для россиян в апреле-мае 2022 года, именно туда чаще всего покупают туры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Travelata.ru.

«Рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих, — рассказали представители сервиса. — Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66%». Часть путешествующих забронировали путешествия еще зимой, сообщил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

«Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи [этим летом]. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август, — добавил он. — Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона».

Также популярностью у россиян пользуются Египет, Объединенные Арабские Эмираты и самопровозглашенная Абхазия. По данным аналитиков, российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней, а цена за тур в среднем составляет 119 тысяч рублей.

Ранее TRT на русском писал, что за 2021 год количество въезжающих в Турцию российских туристов увеличилось более чем вдвое — на 120%. Всего в 2021 году страну посетили около 4,7 млн россиян, а доля граждан РФ в иностранном турпотоке составила 16%. На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов оказалась Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока). Всего в 2021 году в страну приехали более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что в 2022-м более 70% бронирований туров на лето приходится на Турцию. Спрос на раннее бронирование был лучше не только 2020 года, но и 2018-2019 годов, указывала исполнительный АТОР Майя Ломидзе.

В целом доходы Турции от туризма в 2021 году составили около $24,48 млрд, следовало из ежегодного доклада Института статистики Турции (TÜİK). При этом $19,679 млрд из общего объема поступлений — это личные расходы туристов, а $4,802 млрд — расходы на покупку турпакетов. Средние траты одного туриста за сутки на проживание составили $66, причем траты иностранцев составили $73, а турецких граждан, прибывших из-за границы на отдых в Турцию, — $50.