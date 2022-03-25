За год Казахстан поднялся на пять позиций в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report. Он занял 40-е место и стал самой счастливой страной в СНГ, следует из опубликованного отчета.

В то же время Узбекистан, в прошлом году опережавший Казахстан, занял 53-е место, на 62-м месте — Молдова, на 64-м месте ­ — Кыргызстан, на 65-м — Беларусь, Россия на 80-й позиции, Армения — на 82-й, Таджикистан — на 83-й, а Азербайджан — на 92-й.

Что касается глобального рейтинга, то счастливейшей страной мира уже в пятый раз стала Финляндия. В топ-10 также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. При этом США заняли 16-е место, Великобритания — 17-е, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия — 24 и 25 места, соответственно. На последнем из 146 мест оказался Афганистан.

В целом уровень счастья во всем мире оценивается в среднем в 5,6 балла, что является небольшим улучшением по сравнению с отчетом 2020 года. В рейтинге World Happiness Report, создаваемом при поддержке ООН, страны мира оцениваются с учетом продолжительности жизни, социальной поддержки, уровня коррупции и других показателей.

При работе над докладом были обработаны данные опросов тысяч респондентов из каждой страны, которых просили оценить субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью) с помощью показателей, основанных на «Лестнице Кантрила» (схема из 11 ступеней, в которой верхняя означает наиболее благополучную жизнь, а нижняя — наименее). Впервые всемирный доклад о счастье вышел в 2012 году.

По даннымNumbeo, в 2022 году по индексу качества жизни в мире лидирует Швейцария. Наверх списка также попали Дания, Голландия, Финляндия, Австралия, Исландия, Германия, Австрия и Новая Зеландия. Россия оказалась на 70-м месте. Завершает список из 87 стран Нигерия, также внизу рейтинга оказались Иран, Бангладеш, Шри-Ланка, Венесуэла, Перу, Филиппины, Египет и Вьетнам.