ПОЛИТИКА
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Американские добровольцы показали под Киевом сожженный российский танк
Добровольцы из США поделились видео сожженного российского танка в селе под Киевом, которое вместе с украинскими военными освободили от российских военных. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании иностранного легиона для добровольцев из-за рубежа. По сообщениям в СМИ, на службе в легионе уже состоят американцы, французы и британцы. #Киев #американцы #добровольцы
американцы / Others
25 марта 2022 г.
Истории
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