Американские добровольцы показали под Киевом сожженный российский танк

Добровольцы из США поделились видео сожженного российского танка в селе под Киевом, которое вместе с украинскими военными освободили от российских военных. 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании иностранного легиона для добровольцев из-за рубежа. По сообщениям в СМИ, на службе в легионе уже состоят американцы, французы и британцы. #Киев #американцы #добровольцы