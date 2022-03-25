ПОЛИТИКА
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Пленный «кадыровец» призвал земляков не участвовать в войне против Украины
Отдельный отряд украинского спецназа «Азов» опубликовал видео с предполагаемым военным из Чечни, который попал в плен в Мариуполе. Он рассказал об условиях содержания, обеспечении армии, в том числе вооружением, тяжелой ситуации на фронте и о конфликте между так называемыми «кадыровцами» и другими подразделениями ВС РФ. #Россия #Чечня #пленный
Пленный «кадыровец» призвал земляков не участвовать в войне против Украины / Others
25 марта 2022 г.
Истории
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