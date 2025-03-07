Украинские войска, удерживающие позиции в Курской области, оказались на грани окружения после активного контрнаступления российских сил. По данным открытых источников, большая часть группировки отрезана от основных путей снабжения, а оставшийся коридор шириной менее 500 м может быть перекрыт в ближайшее время.

Финский военный аналитик Паси Паройнен отмечает, что ситуация для Украины «очень плохая». Если ВСУ не удастся быстро восстановить позиции, им придется либо прорываться через массированные удары российской артиллерии и дронов, либо рисковать полным окружением.

Генштаб ВСУ сообщил о 32 отраженных атаках в регионе за сутки, однако данные Deep State показывают, что российские войска прорвались в районе Курииловки и врезались в украинскую оборону южнее Суджи.

Украинская операция в Курской области, начатая в августе прошлого года, стала первым в истории современной России вторжением на ее международно признанную территорию. Считается, что она была задумана для ослабления давления на восточный фронт и создания рычага на будущих переговорах. Но теперь Киев может столкнуться с необходимостью болезненного отступления, если ситуацию не удастся переломить.