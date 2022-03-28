В результате войны в Украине, санкций западных компаний и решений российских властей количество полетов российскими авиакомпаниями резко сократилось. Из-за этого многие пилоты оказались «в простое», и их начали нанимать иностранные компании, пишет «Октагон».

Летчиков «переманивают» на работу в Китай, Южную Корею, Японию и страны Латинской Америки, так как в России часть сотрудников авиакомпаний уже отправлена в отпуска. «Отъезд столь ценных кадров грозит в будущем обернуться для страны серьезными проблемами», — сказано в публикации.

По словам источника «Октагона» в одной из российских авиакомпаний, зарплаты там пока платят, «но все понимают, что так долго продолжаться не может».

«Дальнейшие перспективы тоже под вопросом: непонятно, куда летать и на чем летать», — рассказал он. Хотя из-за этого российские пилоты массово переходят на работу в иностранные компании, условия там сейчас резко отличаются от тех, которые им предлагали ранее. Зарубежные работодатели понимают, что летчикам «выбирать особо не приходится», пояснил источник.

В России пилоты некоторых типов современных дальнемагистральных самолетов не смогут найти работу, сообщил глава аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Им нужно будет либо переучиваться на управление другими воздушными судами, либо устраиваться в зарубежные компании, считает он. «Пока в отечественных авиакомпаниях доминирует такой подход: людей не увольняют, персонал выводят в вынужденный простой, — сообщил он. — Это не требует единовременных выплат, а также позволяет компаниям сократить расходы на фонд оплаты труда».

«Существует вполне серьезная угроза, что за время кризиса многие специалисты разъедутся, — заявил «Октагону» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. — При этом надо понимать, что пилоты — это штучный продукт, в подготовку которого государство инвестирует немало времени и средств, и готовить дорогостоящих специалистов, чтобы отдавать их за границу, — так себе идея».

При этом летчики подтвердили «Октагону», что предлагаемые зарплаты в зарубежных компаниях для них сократились. По их словам, пилотам в среднем обещают от $10 до 20 тыс. Так как летчики осознают, что другой работы в ближайшее время им найти не удастся, они соглашаются даже на далеко не самые выгодные условия, сообщает издание. Ситуация чревата тем, что в случае, если специалист не летает более трех лет, ему придется снова пройти полный комплекс подготовки.

После вторжения России в Украину в авиационной отрасли начался кризис: страны Евросоюза и Запада начали вводить санкции против России, которые затронули в том числе и сферу авиаперевозок, а ЕС закрыл для российских авиаперевозчиков небо и запретил новые поставки, техническое обслуживание и страхование самолетов. Он также обязал отечественные компании до конца марта вернуть лизингодателям ранее полученные в аренду лайнеры. Из-за этого российское правительство предоставило авиакомпаниям право не возвращать лизингодателям лайнеры или двигатели иностранного производства без решения правительственной комиссии по импортозамещению. В результате количество авиаперевозок и рейсов существенно сократилось.