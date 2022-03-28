Конфликт России и Украины приведет к росту цен на зерно и удобрения, предупредил аналитик Всемирной продовольственной программы Эуженио Дакрема в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano. Больше всего последствия войны скажутся на экономиках ряда стран Северной Африки, а также Ирака, Судана и Йемена, которые ждет «катастрофа продовольствия».

Рост стоимости зерна связан с увеличением мирового спроса на него вместе со снижением предложения из-за сокращения урожаев и уменьшении российского экспорта. Кроме того, увеличение цен на удобрения приведет к их меньшему использованию и, как результат, сокращению урожаев, что выльется в «снижение предложения [продовольствия] в ближайшие месяцы», заявил Дакрема.

«Все это в первую очередь скажется на наиболее уязвимых странах, где ситуация будет ухудшаться. Это в первую очередь Египет, Тунис, Ливия, Марокко, Ирак, Ливан, Судан и Йемен», — сказал он. — В случае продолжения конфликта вскоре проблемы [с продовольствием] почувствуют в африканских странах к югу от Сахары и в Азии».

В середине марта о том, что африканские страны могут сильно пострадать от прекращения поставок украинского зерна, говорилось в докладе Института мировой экономики в Киле, писал Reuters.

«Если Украина перестанет поставлять зерно, продукты в Африке значительно вырастут в цене», — говорилось в публикации. «Сейчас страна осуществляет значительные поставки в Северную Африку, и другие экспортеры не смогут восполнить их даже в долгосрочной перспективе», — посчитали авторы доклада.

Проблема в том, что на долю России и Украины приходится около трети мирового экспорта пшеницы, писал TRT на русском. По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из России пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке. И государства этих регионов пострадают в первую очередь в случае дестабилизации зернового рынка.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ТАСС заявили, что конфликт на Украине грозит ростом числа голодающих в мире на 8-13 млн человек. Также там рассказали об опасности ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в бедных странах. В организации предсказали сохранение тенденции роста цен на продовольствие на фоне украинского кризиса, заявив, что они могут увеличиться вплоть до 22% с уже сейчас рекордного уровня по сравнению с последними пиковыми показателями 2011 года.