Если все будут сжигать мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать? — Ибрагим Калын

Ключ к выходу из войны России против Украины — дипломатия. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил на международном Дохийском форуме (DOHA 2022). Он напомнил, что благодаря диалогу Турция договорилась с Россией в вопросах Сирии и Ливии. #Украина #Россия #Турция #trtнарусском #нетвойне #stopwar #война