Из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи в России может ухудшиться уже этим летом, сообщает «Коммерсант». Об этом изданию рассказали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.

В эту комиссию входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО РЖД. Источники «Коммерсанта» уточнили, что оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом — «с июля-августа». В связи с этим комиссия подготовила аналитический документ, который планируется передать российскому правительству. В нем говорится, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.

Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в прошлом году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. Также, если в экономике ничего не изменится, в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а ухудшение финансового положения вынудит операторов сократить штат в целом на 15–20% к концу текущего года.

Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. При этом в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят и подчеркивают, что их работа зависит не только от господдержки. «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, — сообщили там. — Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».

Проблемы также могут коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа, сообщает издание. «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», — сказано в заключении комиссии.

Ранее TRT на русском писал о том, что из-за событий в Украине российские власти в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов. Сообщалось, что «ситуация оказалась крайне серьезной» и «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование.