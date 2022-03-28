Из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России, сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», — рассказал Мюнх и отметил, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также против выходцев из России совершаются преступления против имущества, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.

Федеральное управление уголовной полиции также в настоящее время расследует военные преступления в Украине и занимается проблемами беженцев, уточнил Мюнх.

«Беженцы являются потенциальными свидетелями военных преступлений и могут иметь оказать значительную помощь для расследования», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дискриминация русскоязычных граждан страны из-за военной операции России в Украине неприемлема. «Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», — сказал он тогда.

В середине марта стало известно, что посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Он также назвалвопиющим происшествием поджог российско-германской школе в Берлине.

Ранее неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, при этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

В начале марта журнал Esquire описал случаи дискриминации, с которыми россияне, уехавшие из страны, сталкивались за рубежом из-за войны в Украине. По данным издания, в ближайших к России странах, куда уехало большинство граждан страны — Армении, Грузии — значительно выросли цены на квартиры. Также россияне столкнулись с нежеланием грузин сдавать им жилье и с тем, что цены для них намеренно завышают.